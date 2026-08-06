Juan Núñez destaca entrega del equipo dominicano de béisbol pese a no lograr medalla en los Juegos

El presidente de FEDOM dijo que los jugadores defendieron la bandera dominicana con disciplina ( CEDIDA POR FEDOM )

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), Juan Núñez Nepomuceno, resaltó la entrega y el compromiso de los integrantes de la selección nacional de béisbol durante su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, aunque el conjunto no pudo alcanzar una medalla.

Núñez afirmó que los jugadores defendieron la bandera dominicana con disciplina, unidad y espíritu de sacrificio durante la competencia regional.

"Este grupo nos representó con dignidad. Aunque el resultado final no fue el que todos anhelábamos, nadie puede cuestionar la entrega y el corazón que estos jugadores dejaron en cada partido", manifestó.

El presidente de FEDOM destacó el ambiente de compañerismo que acompañó al equipo desde los entrenamientos previos hasta el cierre del torneo, al considerar que la cohesión del grupo fue una de sus principales fortalezas.

También reconoció el esfuerzo de los jugadores Yairo Muñoz y Ricardo Céspedes, quienes, pese a presentar molestias físicas, decidieron participar para aportar al conjunto nacional.

"Son ejemplos de responsabilidad, liderazgo y amor por su país", expresó Núñez, al destacar la disposición de ambos peloteros para competir aun bajo esas condiciones.

"Este grupo nos representó con dignidad. Aunque el resultado final no fue el que todos anhelábamos, nadie puede cuestionar la entrega y el corazón que estos jugadores dejaron en cada partido. Se comportaron como una verdadera familia desde el primer entrenamiento hasta el último out del torneo y aunque la medalla no llegó, el orgullo de representar al país quedó intacto", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/equipo-dominicano-2-25412f58.jpg (CEDIDA POR FEDOM)

El dirigente federado además valoró el trabajo del gerente general Luis Polonia Jr. y del dirigente Félix Fermín Jr. en la preparación y conformación del equipo que representó al país en la cita regional.

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Núñez señaló que FEDOM iniciará la planificación de los próximos compromisos internacionales del béisbol dominicano, tras concluir la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.