El largo y accidentado viaje de Yan a MLB que le tomó casi tres lustros

Jefry Yan finalmente debutó en las Grandes Ligas, el miércoles, y agrega otro capítulo a un guion de Netflix. Durante casi media década (2015-2020), la rutina diaria del relevista zurdo dominicano comenzaba a las 5:00 de la mañana.

Entre labores pesadas como la construcción y mudanzas de electrodomésticos bajo el abrasador calor de Arizona, Yan completaba sus jornadas laborales para luego, a partir de las 2:00 p.m., dedicarse de lleno al gimnasio y al terreno con un solo objetivo en mente: revivir su carrera como lanzador profesional.

Firmado en 2013 por un bono de 7,500 dólares por los Angelinos con 16 años, parecía que la oportunidad del petromacorisano nunca llegaría. Ese año los grandes fichajes fueron Eloy Jiménez (2,8 millones de dólares con los Cubs) y Rafael Devers (1,5 millones con Red Sox). Jiménez llegó a la MLB en 2019 acaba de ser despedido el martes. Devers está en la liga desde 2017 y ya juega su décima temporada como bigleaguers.

Ese año hubo 514 firmas y Yan es la número 26 que alcanza el Big Show; el 5 %.

Interrupción y retorno

En 2015, Yan sufrió una grave lesión en el codo que requirió cirugía Tommy John y un largo proceso de rehabilitación que lo sacó cuatro años del béisbol afiliado.

En ese lapso, obligado a trabajar fuera del terreno para sostenerse, nunca permitió que la llama de su meta se apagara, manteniéndose en forma en ligas independientes.

Su constancia dio frutos y los Marlins lo firmaron en 2021. Desde entonces, el dueño de una potente recta y expresiva energía sobre el montículo inició una travesía por tres organizaciones (incluyó Rockies y Mets), además de un breve paso por Japón con los Leones de Seibu (2024).

A la Lidom llegó en 2023, con las Estrellas, y su peculiar forma de festejar los ponches lo convirtió en una sensación en los estadios y las redes sociales.

A punto de cumplir 30 años recibió la oportunidad de su vida, después de 334 partidos y 389 entradas como profesional. Ante la necesidad de relevistas en el bullpen de los Mets, Yan fue llamado desde AAA el martes y el miércoles debutó ante los Guardianes.

El dominicano Ángel Martínez, la primera víctima de un ponche en la carrera de Yan, es su amigo y excompañero con las Estrellas. Cuando Yan ponchó a Martínez, éste regresó caminando en silencio al dugout, sin prestar mucha atención a los efusivos festejos a sus espaldas. No se pudo decir lo mismo del público en el Progressive Field, que abucheó a Yan.

Leonard, otra larga espera

Eddys Leonard conectó su primer hit en Grandes Ligas el miércoles, un doble para los Gigantes de San Francisco. Leonard, de 25 años, acumuló 3,173 apariciones al plato en nueve años en las ligas menores antes de ser llamado el martes. Firmado en 2017 por los Dodgers (bono de 200 mil dólares), pasó por Tigres, Bravos y Cerveceros antes de llegar a los Gigantes, el 24 de junio. En Lidom ha jugado para Escogido y Águilas.