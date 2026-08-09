Dos jonrones de Schwarber y la astucia de Derek Hill salvan a Filadelfia

Kyle Schwarber al momento de conectar un cuadrangular en un partido de la MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

Fue un domingo por la tarde de puras emociones, tensión y drama absoluto en el diamante. Los Phillies de Filadelfia apelaron a la heroica para derrotar 7-6 a los Blue Jays de Toronto en un extrainning de infarto, logrando así evitar una dolorosa barrida en la serie de tres juegos ante su público.

El inicio del encuentro pintaba para un día dominante de Filadelfia. El abridor zurdo Jesús Luzardo saltó inspirado a la lomita, retirando a los primeros 10 bateadores en fila y recetando un total de 12 ponches en una joya de siete entradas. El respaldo ofensivo llegó temprano en el tercer episodio frente al abridor de Toronto, Shane Bieber; Alec Bohm y Justin Crawford encendieron la mecha con sencillos, preparando el escenario para que Kyle Schwarber hiciera estallar el estadio con un panorámico jonrón de tres carreras, rompiendo una sequía personal de 17 juegos sin volarse la barda.

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Toronto no se quedó de brazos cruzados y comenzó a descontar. En la cuarta, Vladimir Guerrero Jr. rompió el encanto de Luzardo con un doblete y anotó gracias a un sencillo de Alejandro Kirk.

Una entrada más tarde, el novato Brett Bateman produjo su primera carrera en las Grandes Ligas con un imparable al jardín izquierdo para poner el juego 3-2.

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Sin embargo, Schwarber volvió ademostrar su poder en esa misma quinta entrada, castigando la pelota con un colosal vuelacercas de 448 pies hacia el segundo piso del jardín derecho para poner el 4-2.

Los de casa ampliaron la ventaja a 5-2 en la sexta tras un boleto a Bryson Stott, quien se robó la intermedia y anotó con un hit de Bohm, decretando la salida de Bieber del encuentro.Cuando todo parecía estar bajo control para Filadelfia, el relevo falló. En la octava entrada, ante los envíos de Orion Kerkering, la ofensiva canadiense armó una emboscada con dos outs.

Kirk y Kazuma Okamoto ligaron sencillos, Ernie Clement remolcó una con doblete y Andrés Giménez coronó el ataque con un imparable de dos carreras al jardín derecho que congeló a la fanaticada local y empató la pizarra 5-5, mandando el juego a las instancias de extrainnings.La verdadera locura llegó en el duodécimo capítulo.

Así fue el partido

Toronto tomó la delantera 6-5 en la parte alta frente a Caleb Kilian (4-7) gracias a un rodado para doble matanza de Jesús Sánchez, que permitió anotar al corredor automático Nathan Lukes.

El panorama lucía cuesta arriba, pero la respuesta de los Phillies en la baja de la 12ª fue quirúrgica. J.T. Realmuto abrió con un toque de sacrificio perfecto por tercera que se convirtió en sencillo ante Lázaro Estrada (1-1), moviendo al corredor automático Luis Arráez a la antesala.

Acto seguido, Bryson Stott respondió con el hit del empate. Tras un elevado de Brandon Marsh que movió a Realmuto a tercera y una base por bolas intencional a Alec Bohm para llenar las colchonetas, llegó el momento de Derek Hill.

Con la presión al máximo, Hill conectó un roletazo sólido que pasó limpiamente por el lado del campocorto, desatando la euforia colectiva y dejando tendidos en el terreno a los Blue Jays con un emocionante 7-6 definitivo.