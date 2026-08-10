VIDEO | Machado y Tatis Jr. marchan primero y segundo en la lista jonronera de por vida de San Diego

Fernando Tatis Jr. al momento de conectar un jonrón. ( ARCHIVO/ AFP )

La brisa del atlántico y el aroma a béisbol de agosto envolvieron una noche especial en los libros de San Diego. No fue una victoria cualquiera frente a los Astros de Houston.

Fue el partido donde el presente de la franquicia se convirtió oficialmente en leyenda, consolidando a las dos caras más grandes del equipo como los monarcas absolutos del poder en el sur de California.

Corría la parte baja de la cuarta entrada. Con la pizarra en contra por 2-1 y dos outs en el tablero, las emciones se sentíam a todod dar en cada rincón del Petco Park.

Fernando Tatis Jr. caminó hacia la caja de bateo con la mirada fija en el lanzador rival. Con dos corredores en base, el dominicano descifró un cambio de velocidad a 88 millas por hora y desató un swing de pura violencia y elegancia.

Fernando Tatis Jr. DEMOLISHES a 3-run homer



421 feet to the Western Metal Supply Co. building! pic.twitter.com/H9N82HRnCg — MLB (@MLB) August 10, 2026

El impacto sonó como un cañonazo: la bola salió disparada a 110.6 millas por hora. Mientras los 421 pies de trayectoria elevaban la pelota hacia el cielo de San Diego, las tribunas estallaron en un solo grito.

La esférica fue a parar directamente en el tercer nivel del histórico edificio de la Western Metal Supply Co. en el jardín izquierdo.

Un batazo monumental para dar la vuelta al juego 4-2, pero, sobre todo, un pasaporte a la historia del club.

Con ese estacazo de tres carreras, "El Niño" alcanzó los 163 cuadrangulares en su carrera, empatando al legendario inicialista Nate Colbert en el segundo lugar histórico de la franquicia.

Al cruzar el plato y celebrar con su característico estilo, las miradas se dirigieron inevitablemente hacia la antesala. Allí lo esperaba Manny Machado, el líder absoluto de todos los tiempos de los Padres con 217 vuelacercas.

Dos leyendas unidas

La imagen fue perfecta. Los dos titanes de la ofensiva carmelita se fundieron en un abrazo en el dugout. Ya no solo comparten el terreno de juego y el liderazgo del vestuario; ahora son, oficialmente, el uno y dos en la lista de jonroneros históricos de la organización.

El maestro y el alumno, los dos referentes que han transformado la identidad del club, miran a todos los demás desde la cima del Olimpo de San Diego.

El juego terminó 7-2 a favor de los locales, pero el resultado casi pasa a segundo plano. La noche del 9 de agosto de 2026 será recordada como el momento en que Tatis Jr. eché el cerrojo a un debate de poder, colocándose inmediatamente detrás de Machado.

La dinastía del cuadrangular en San Diego tiene nombres y apellidos, y anoche demostraron que la historia se escribe en el presente.