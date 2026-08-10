Devin Williams va a lista de lesionados con distensión en el hombro

El cerrador de los Mets, Devin Williams, ingresó este lunes a la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el hombro derecho, agregando una complicación más a una temporada que ya venía siendo difícil para él.

Williams, de 31 años, quien no estuvo disponible para un juego la semana pasada debido a lo que los Mets denominaron "fatiga en el brazo derecho", regresó el pasado viernes en Pittsburgh, pero permitió dos carreras en una situación que no era de salvamento.

Los Mets lo colocaron en la lista de lesionados tres días después y convocaron al diestro Jonathan Pintaro para ocupar su lugar en el roster. Williams mantiene una efectividad de 4.66 en 42 presentaciones.

Opciones para cerrador

No está claro quién asumirá el rol de cerrador en ausencia de Williams, ya que los Mets traspasaron a sus principales preparadores, Luke Weaver y Brooks Raley, antes de la fecha límite del 3 de agosto.

El diestro Daniel Duarte logró un salvamento en lugar de Williams la semana pasada, pero los Mets cuentan con otras opciones de lanzadores potentes, entre ellos Dedniel Núñez y Jefry Yan.

Williams se encuentra en la primera temporada de un contrato de tres años y $51 millones de dólares.