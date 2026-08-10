Jacob Wilson, su marca y la nueva forma de medir la excelencia defensiva

Jacob Wilson logró una marca histórica el domingo al completar su partido 111 en fila de Grandes Ligas sin cometer error en el campocorto, durante el encuentro ante los Medias Rojas en el Fenway Park.

La hazaña de Wilson dejó detrás la marca de 110 juegos establecida por Mike Bordick (Orioles en 2002). Pero esto no quiere decir que, con la lupa de hoy, sea visto como el mejor defensor de la posición.

Hoy prima el out por encima del promedio (OAA en inglés), que determina cuántas jugadas convierte un defensor que un jugador medio de su posición no habría realizado.

Comparación con otros campocortos

Eso lo hacen jugadores como Bobby Witt Jr., con 19 OAA; Andrés Giménez, con 15; y Dansby Swanson, con 14, líderes en esta estadística de última generación, según Baseball Savant de MLB.

Wilson, de los Atléticos, no está en la élite. Su última pifia fue el 6 de julio de 2025 ante los Gigantes, pero hoy va décimo entre los campocortos en carreras prevenidas (6) y noveno en OAA (8).

Esos números lo colocan en un nivel similar de eficiencia defensiva al dominicano Otto López (Marlins), quien ha cometido 17 errores en 420 oportunidades, pero tiene ocho OAA.

Evaluación actual del desempeño

El campocorto de los Atléticos va delante de Mookie Betts (Dodgers), que tiene cinco carreras prevenidas y siete OAA, aunque ha cometido siete pifias en 482 chances.

Igual, Wilson le ha costado cinco carreras con el guante a su equipo esta temporada y en 2026 fue peor con -10. De ahí que le cueste ser candidato a ganar el Guante de Oro.

El récord de Wilson merece reconocimiento. Jugar esa cantidad de partidos consecutivos en el campocorto de Grandes Ligas sin cometer error requiere una combinación extraordinaria de concentración, fundamentos, consistencia y preparación.

Pero igualmente sería un error utilizar esa marca como la única prueba para declararlo el mejor defensor de su posición.

El béisbol ha cambiado. Antes, la pregunta podía ser: ¿cuántos errores cometió? Hoy debe ser: ¿cuántos outs adicionales produjo?

Jacob Wilson ha participado en 222 en el campocorto en su carrera de MLB.

71 Partidos ha jugado en el campocorto de los Atléticos en la campaña 2026, Jacob Wilson.