Tim Anderson anuncia su retiro oficial del béisbol

Durante aproximadamente 15 a 20 segundos, Tim Anderson no dijo una sola palabra durante una videollamada de Zoom celebrada este lunes con los medios de Chicago que lo cubrieron mientras fue un baluarte de los White Sox entre 2016 y 2023.

Fue una situación inusual para el pelotero de 33 años, quien cambió la forma de jugar al béisbol desde el South Side de Chicago hacia todas las Grandes Ligas y siempre se caracterizó por su vitalidad, energía y buen humor. Sin embargo, al anunciar su retiro, el momento y todo lo que atravesó a lo largo de su carrera tomaron el control.

"Me estoy poniendo emotivo ahora porque estamos hablando de algo para lo que trabajé toda mi vida para llegar ahí", expresó Anderson. "Nunca supe la ruta, nunca supe qué giro tomar, nunca tuve ninguna guía. Simplemente seguí adelante.

"Como saben, ese era mi lema: simplemente sigue adelante. Sé que venía al estadio todos los días listo para competir, listo para jugar por el logo que estaba en el frente de la camiseta, y eso fue lo que hice. Nadie sabe lo que me sacrificé y lo que mi cuerpo sentía cada día, lo que dejaba en casa, desde mis hijos hasta mi esposa, a través de algunas de las decisiones que tomé. Aun así, seguí adelante, y tuve mis momentos en los que me afectaba.

"Pero no podía mostrarlo, y llegó un punto en que comenzó a hacerse evidente hacia afuera y ya no pude controlarlo", añadió Anderson. "Fue simplemente uno de esos momentos donde ha llegado la hora en que puedo disfrutar de la vida. De cierta forma soy más feliz despertando y pudiendo estar cerca de mis hijos y viviendo una vida real. Porque la vida es más grande que intentar hacer feliz a la gente".

Un estilo inolvidable

Anderson no inventó el lanzamiento de bate (bat flip) tras un cuadrangular importante o un batazo para dejar en el terreno al rival, pero ciertamente lo elevó a la categoría de arte. Incluso se llegó a organizar una clínica de bat flips durante la única edición de SoxFest realizada en McCormick Place, donde los niños exhibieron sus movimientos ante su héroe del béisbol.

En 2019, Anderson conquistó el título de bateo de la Liga Americana y lideró a todas las Grandes Ligas con un promedio de .335. En la postemporada acumuló un promedio de .485 en 33 turnos al bate, registrando cinco partidos de tres hits en los siete encuentros que disputó. Fue seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Americana en 2021 y 2022 (siendo titular en este último). También representó a la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y dedicó incontables horas desinteresadas a labores comunitarias junto a su esposa, Bria.

Luego, todo se esfumó tan rápido como la velocidad con la que ascendió a la fama el joven que de adolescente destacó tanto en baloncesto como en béisbol en la escuela secundaria Hillcrest en Tuscaloosa (Alabama) y en el East Central Community College en Decatur (Misisipi). Tuvo que lidiar con una lesión en la mano izquierda en 2022 y un esguince en la rodilla izquierda en 2023, y nunca pudo recuperar su máximo nivel. Anderson intentó regresar con los Marlins en 2024 y con los Angels en 2025, pero concluye su carrera con 98 cuadrangulares, 122 bases robadas, un promedio al bate de .276 y un OPS de .714.

Fueron buenos momentos, sin duda, con recuerdos para toda la vida y relaciones forjadas. Sin embargo, el dolor fue demasiado para que Anderson continuara compitiendo en el béisbol.

"El juego trajo mucho dolor"

"El juego trajo muchos buenos momentos, pero también trajo mucho dolor", afirmó con su habitual franqueza. "A lo largo de mi carrera, definitivamente hubo muchos momentos oscuros. Perdí a muchas personas. Llegó al punto en que realmente no podía disfrutar estar en ese entorno. Ya no era lo mismo.

"Incluso mientras estoy aquí sentado intentando tener una conversación abierta para estar más tranquilo y cómodo al hablar de béisbol, esa sensación ya no está ahí. Sigo amando el juego, pero simplemente me ha traído demasiado dolor. Así que volver a jugar no es para mí en este momento".

Entre sus iniciativas empresariales actuales, Anderson cuenta con un camión de comida (food truck), una línea de ropa en la que trabaja vinculada a su número 7 y su labor como esposo y padre amoroso.

El próximo 17 de septiembre, bajo el lema el "Regreso del Southside" (Return of the Southside), los White Sox homenajearán a Anderson durante una ceremonia especial previa al partido antes de un encuentro frente a los Tigres de Detroit.

Durante ese compromiso, los White Sox vestirán los uniformes Nike City Connect "Southside" (el diseño a rayas con tipografía gótica en blanco y negro que lució Anderson y el equipo campeón de la División Central de la Liga Americana en 2021).

Las emociones volverán a aflorar para Anderson y su familia, pero esta vez se tratará de lo que se logró y no de lo que se dejó atrás.

"Ellos me dieron una oportunidad y se mantuvieron a mi lado", concluyó Anderson respecto a los White Sox. "Por eso, es más que justo que pueda regresar y retirarme, sin duda alguna, como un White Sox".