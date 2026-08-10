República Dominicana debuta con triunfo en la Serie del Caribe Kids

Los jugadores de República Dominicana celebran el primer triunfo en la Serie del Caribe Kids ( CEDIDA POR LA CONFEDERACIÓN DEL CARIBE )

La República Dominicana se apoyó en una poderosa ofensiva y una excelente labor monticular de Yemmy Marrero para vencer 5-2 a Panamá y conseguir su primera victoria en la jornada inaugural de la III Serie del Caribe Kids.

Desarrollo del partido

La victoria se la acreditó Marrero quien lanzó cinco entradas sin hit y siete ponches, mientras Cristian Cedeño cargó con el revés en un partido donde hubo jonrones para los dominicanos Nolbys Marcos y Daniel Paniagua.

Los quisqueyanos abrieron el marcador en la parte alta del segundo capítulo sin conectar de hit. El abridor Cristian Cedeño inició la entrada otorgando base por bolas a Marrero, quien avanzó a segunda por wild pitch. Luego de ponchar a Enderson Rodríguez, Cedeño golpeó con un lanzamiento a Daniel Paniagua y concedió boleto a Hansel Espinal, lo que provocó su salida del partido.

El derecho Luis Uriola entró en su lugar, pero no pudo evitar que un rodado de Dylan Genao a segunda base impulsara a Marrero con la primera carrera del juego.

Las carreras que inclinaron definitivamente la balanza a favor de los bimonarcas de la Serie del Caribe Kids llegaron en el tercero, luego de que el juego estuviera detenido durante casi una hora a causa de la lluvia.

Ante el propio Uriola, los dirigidos por Welington Castillo fabricaron un racimo de cuatro carreras al combinar sendos jonrones de Marcos y Paniagua, cada uno con un compañero en circulación.

Próximos encuentros

Panamá, que llegó al capítulo final sin hit ni carrera, marcó las de la honrilla frente al relevista Isaac Brito cuando combinó base por bolas a Thiago Serracín, doblete de Noah Araúz y rodado de Kendrik Salinas que impulsó a Serracin, mientras Araúz anotó más tarde impulsado por Armando Stanziola.

En su segunda salida mañana martes, República Dominicana enfrentará a México Verde, mientras Panamá tendrá fecha libre.

A segunda hora, luego de la ceremonia de inauguración, estaba pautado el partido entre México Verde, representando por Tomateros de Culiacán y Puerto Rico.

La competencia se llevará a cabo hasta el próximo domingo en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta, de esta ciudad.