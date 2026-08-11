Dominicana arrolla a México Verde y se queda sola en la cima de la Serie del Caribe Kids

El equipo dominicano celebra durante su triunfo este martes en la Serie del Caribe Kids. ( CEDIDA POR LA CONFEDERACIÓN DE BÉISBOL PROFESIONAL DEL CARIBE. )

República Dominicana volvió a mostrar su poderío en la Serie del Caribe Kids. Con una ofensiva explosiva desde el primer episodio y una actuación estelar de Nolbis Marcos, el conjunto dominicano derrotó este martes 14-2 a México Verde por la regla de misericordia y se colocó en solitario en el primer lugar del torneo.

Marcos fue el gran protagonista de la jornada en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta. El torpedero dominicano desapareció dos pelotas del parque, produjo tres carreras y cruzó tres veces el plato para liderar una ofensiva que castigó temprano al conjunto mexicano.

Y lo hizo de ambos lados del plato.

El primer cuadrangular de Marcos llegó bateando a la zurda. El segundo, ya como bateador derecho, confirmó su extraordinaria jornada y elevó a tres su total de jonrones en el campeonato.

Los dominicanos no dieron tiempo a que México Verde, representado por los Jaguares de Nayarit, pudiera acomodarse en el terreno. En el primer episodio fabricaron cinco carreras para tomar el control del partido desde temprano.

México Verde intentó reaccionar en el segundo capítulo y consiguió sus únicas dos carreras del encuentro, pero la respuesta dominicana fue inmediata. República Dominicana agregó una carrera en esa entrada y puso el partido nuevamente bajo su control.

El golpe definitivo llegó en el tercer episodio.

Puntillazo final

Ocho carreras cruzaron el plato en ese inning para convertir el encuentro en una fiesta ofensiva dominicana y colocar el marcador 14-2. Con la diferencia establecida, el partido llegó a su final por la regla de misericordia.

En total, República Dominicana conectó nueve imparables y aprovechó las oportunidades que le concedió la defensa mexicana, que cometió cuatro errores. Los dominicanos, por su parte, tuvieron un error.

Desde el montículo, Melvin Cabrera se acreditó la victoria como relevista, mientras que Gael Hernández cargó con la derrota después de no poder completar siquiera la primera entrada.

El triunfo tuvo un valor adicional para República Dominicana. El equipo extendió a 15 su cadena de victorias consecutivas en la Serie del Caribe Kids desde 2024, una racha que confirma su dominio en esta categoría.

Además, el resultado pasó a formar parte de la historia del torneo: fue apenas el sexto partido que termina por la regla de misericordia en la Serie del Caribe Kids y el cuarto en el que un equipo dominicano consigue imponerse de esa manera.

Con dos partidos disputados, República Dominicana marcha con récord perfecto de 2-0 y disfruta en solitario de la cima de la clasificación. El conjunto tendrá jornada libre este miércoles, una pausa que le permitirá recuperar fuerzas mientras observa el desarrollo de sus rivales.

México Verde, en cambio, quedó con marca de 1-1 y tendrá que recuperarse rápidamente. Su próximo compromiso será ante México Rojo, representado por los Tomateros de Culiacán, que debutará frente a Puerto Rico.

Mientras tanto, República Dominicana puede disfrutar de un comienzo perfecto, sustentado en una ofensiva que vuelve a dar señales de ser una de las más peligrosas del torneo y en un Nolbis Marcos que ya comienza a dejar su huella en la Serie del Caribe Kids.