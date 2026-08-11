Eury Pérez domina a los Piratas y se luce en duelo ante Paul Skenes

Eury Pérez, lanzador dominicano de los Marlins de Miami. ( ARCHIVO/ AFP )

Eury Pérez volvió a mostrar por qué es considerado uno de los brazos jóvenes más prometedores de las Grandes Ligas. El dominicano lanzó siete entradas en blanco, ponchó a siete bateadores y condujo este martes a los Marlins de Miami a una victoria 2-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

En un duelo que enfrentó a dos de los lanzadores derechos jóvenes de mayor proyección en las Mayores, Pérez fue quien impuso las condiciones desde el montículo. El dominicano permitió apenas tres hits y dos bases por bolas, y nunca dejó que un corredor de Pittsburgh avanzara más allá de la primera base.

La actuación le permitió mejorar su récord a 6-9 y reducir su efectividad a 3.39. Pero más llamativo aún es lo que viene haciendo en sus últimas presentaciones: Pérez tiene una efectividad de 1.94 en sus últimos 11 partidos como abridor.

Desde el primer episodio dejó claro que tendría una noche especial. El derecho dominicano retiró a los tres bateadores que enfrentó por la vía del ponche, una señal de lo que vendría durante las siguientes entradas.

Del otro lado estaba Paul Skenes, una de las sensaciones jóvenes del béisbol estadounidense. El derecho de Pittsburgh también tuvo una actuación sólida, aunque terminó cargando con la derrota.

Skenes trabajó cinco entradas, permitió cinco hits y dos carreras —una limpia—, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro. Fue retirado después de realizar apenas 65 lanzamientos.

Su recta, una de las armas más temidas de las Grandes Ligas, tampoco tuvo la velocidad habitual. Después de promediar 98.1 millas por hora la pasada temporada, este martes su bola rápida registró una media de 95.7 mph.

Miami aprovechó una de las pocas oportunidades que concedió Skenes.

En el tercer episodio, Esteury Ruiz abrió el marcador al conectar un cuadrangular solitario que recorrió 384 pies hacia el jardín izquierdo. Los Marlins volvieron a amenazar en el cuarto, cuando pusieron corredores en segunda y tercera con dos outs, pero Skenes salió del problema ponchando a Owen Caissie.

En el quinto, Ruiz volvió a ser protagonista. Skenes intentó trabajar con una recta alta y pegada al cuerpo, pero el dominicano respondió con velocidad en las bases. Ruiz se robó la segunda y posteriormente anotó la segunda carrera de Miami cuando un rodado hacia el campocorto terminó en un lanzamiento errático de Jacob Gonzalez a primera base.

Mientras la ofensiva hacía lo suficiente, Pérez se encargaba del resto.

Dominio completo

El derecho dominicano mantuvo a los Piratas sin respuesta y no permitió que ninguno de sus corredores llegara a posición de anotar durante su salida. Cada amenaza fue neutralizada antes de convertirse en peligro.

Pittsburgh tuvo una oportunidad en el séptimo episodio. Con dos outs, Ronny Simon conectó un sencillo y trató de convertirlo en doble. Sin embargo, Heriberto Hernández respondió desde el jardín izquierdo con un certero tiro de un bote hacia segunda base que permitió a Xavier Edwards completar el out y poner fin a la amenaza.

Con Pérez fuera del partido después de siete episodios, el bullpen de Miami hizo el trabajo restante.

Pete Fairbanks se encargó de la novena entrada y retiró a los tres bateadores que enfrentó para conseguir su decimoctavo salvamento de la temporada.

Los Marlins no necesitaron una gran producción ofensiva. Les bastó con dos carreras y una noche magistral de su abridor.

Pérez, por su parte, continúa construyendo una segunda mitad de temporada que comienza a llamar la atención. En sus últimas 11 aperturas ha permitido poco más de una carrera por cada nueve entradas, una muestra de que el dominicano está encontrando la consistencia que Miami necesita de uno de sus principales brazos.

Este martes, en un duelo que prometía espectáculo entre Pérez y Skenes, el dominicano se quedó con los reflectores. Y lo hizo de la manera que más le gusta a un lanzador: poniendo ceros en la pizarra.

Por los Piratas, Yohan Ramírez lanzó tres entradas en blanco, dio un boleto y ponchó a cinco. Esmerlyn Valdez pegó un hit en tres turnos.

Por los Marlins, Esteury Ruiz con jonrón, se fue de 2-1, 1 CE, 2 CA. Otto López de 4-1, Heriberto Hernández de 4-0.