VIDEO| Junior Caminero la vuelve a sacar y está a cinco de 40 jonrones

Junior Caminero al momento de conectar un cuadrangular. ( ARCHIVO/ AFP )

A falta de 43 partidos para terminar la temporada regular, los Rays parecen tener a un contendiente legítimo para liderar las Grandes Ligas en cuadrangulares : Junior Caminero .

El pelotero dominicano brilló otra vez con luz propia al conectar su jonrón número 35 de la temporada, una cifra que lo colocó en un empate por el liderato absoluto de la MLB.

Su aldabonazo opacó el hecho de que otros tres jugadores de los Rays también conectaron cuadrangulares en el Sutter Health Park y que el abridor Nick Martínez lanzó el segundo juego completo de su carrera en la paliza del martes por 12-4 sobre los Athletics.

Junior Caminero makes it a 4-way tie atop the league with 35 home runs! pic.twitter.com/SZoVyS74Am — MLB (@MLB) August 12, 2026

El cuadrangular de Caminero fue para abrir el primer inning, y los Rays anotaron tres veces en el cuarto y en el octavo para sellar la paliza.

Números solidos

El infielder dominicano terminó el partido de 3-1 con dos empujadas y dos anotadas, además de tomar un boleto, y exhibe ahora un robusto .923 de OPS.

Para la temporada, Caminero batea .277 con 35 jonrones, 74 remolcadas, en 118 partidos.