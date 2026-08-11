Junior Caminero volvió a hacerlo: su jonrón 34 encendió la remontada de Tampa Bay

Durante siete entradas, la noche parecía perdida para los Rays de Tampa Bay. Entonces llegó el octavo episodio y Junior Caminero hizo lo que comienza a convertirse en costumbre: cambió el partido con un solo swing.

El antesalista dominicano conectó este lunes su jonrón número 34 de la temporada, un batazo de tres carreras que puso en marcha una espectacular reacción de Tampa Bay, que anotó ocho veces en una sola entrada para derrotar 10-6 a los Athletics.

El contexto le dio todavía más valor al batazo.

Remontada de Tampa Bay

Tampa Bay perdía 6-2 cuando comenzó el octavo episodio. Yandy Díaz abrió con sencillo y Jonathan Aranda hizo lo mismo. Entonces apareció Caminero.

El dominicano encontró un slider de 89.2 millas por hora de Seth Johnson y conectó un batazo de 409 pies entre los jardines izquierdo y central. La pelota salió de su bate a 104.5 millas por hora y, de repente, Tampa Bay estaba apenas una carrera abajo, 6-5.

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No fue un jonrón decorativo. Fue el batazo que encendió la remontada.

Después del cuadrangular de Caminero, los Rays continuaron embasándose. Chandler Simpson empató el partido con un sencillo y Taylor Walls produjo las dos carreras que pusieron a Tampa Bay delante.

Cuando finalmente terminó el episodio, 12 bateadores habían pasado por el plato y ocho carreras habían anotado. Los primeros ocho bateadores de los Rays que comparecieron en la entrada se embasaron.

El resultado fue una transformación completa: Tampa Bay pasó de perder 6-2 a ganar 10-6.

Caminero ya tiene 34

El cuadrangular fue el número 34 de Caminero en 2026, consolidando otra temporada de gran producción de poder para el pelotero de Santo Domingo.

Pero hay otro número que ayuda a dimensionar el momento de Tampa Bay: siete.

Racha ganadora actual

Los Rays han ganado siete partidos consecutivos, todos como visitantes. Antes de llegar a Sacramento habían barrido sucesivamente a los Rockies de Colorado y a los Marineros de Seattle.

Tampa Bay tiene ahora marca de 72-46, posee el mejor récord de la Liga Americana y aventaja por seis juegos a los Yankees de Nueva York en la División Este.

Caminero, por tanto, no está acumulando jonrones mientras su equipo navega sin rumbo. Sus batazos llegan en plena carrera de Tampa Bay por terminar con una de las mejores marcas del béisbol.