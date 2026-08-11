Alcántara está en su mejor momento y vuelve a ser una pesadilla para los rivales

Sandy Alcántara es líder histórico en Miami en entradas lanzadas, ponches y salidas de calidad. ( AFP )

Sandy Alcántara parece haber encontrado nuevamente la fórmula que lo convirtió en 2022 en ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional.

El derecho dominicano de los Marlins de Miami ha recuperado el dominio que exhibió durante aquella histórica campaña y, después de la pausa del Juego de Estrellas, se ha colocado entre los lanzadores más efectivos de las Grandes Ligas.

Desde el receso, Alcántara tiene marca de 3-1 y efectividad de 1.64 en cinco aperturas. Ha trabajado 33 entradas, en las que ha permitido 23 imparables y seis carreras limpias, con nueve bases por bolas y 28 ponches. Los bateadores contrarios apenas le batean para .189 y presenta un WHIP de 0.97.

Pero sus números más recientes son todavía más impresionantes.

Alcántara no ha permitido carreras en sus últimas 20 entradas, tramo en el que ha cedido 11 hits, ha otorgado cuatro boletos y ha ponchado a 18 bateadores. Se trata posiblemente de su mejor secuencia de tres salidas en lo que va de temporada.

Si se amplía la mirada a sus últimas siete aperturas, el dominio también resulta evidente: presenta récord de 4-2, efectividad de 1.88, 44 ponches y apenas 10 bases por bolas en 48 entradas.

Es la versión de Alcántara que los Marlins esperaban volver a ver.

Una pieza que Miami quiere conservar

En términos generales, el lanzador azuano tiene marca de 13-6 y efectividad de 3.52. Además, lidera las Grandes Ligas en entradas lanzadas, con 163.2, y acumula 150 hits permitidos, 42 bases por bolas y 128 ponches. La oposición le batea .242 y su WHIP es de 1.17.

Su recuperación llega en un momento particularmente importante para los Marlins, que todavía mantienen aspiraciones de alcanzar la postemporada a través de uno de los puestos de comodín, a 3.5 juegos del tercero.

Alcántara, fue tendencia una vez más en las conversaciones del mercado de cambios, como ha ocurrido en años anteriores. Sin embargo, Miami lo ha mantenido en la organización y el dominicano ha respondido con actuaciones que justifican la decisión de conservarlo.

El derecho podría convertirse en agente libre después de finalizar la temporada de 2026, aunque los Marlins tienen una opción de US$21 millones para mantenerlo una campaña más.

Por ahora, el equipo parece estar recibiendo un enorme retorno de su inversión.

Una leyenda en Miami

Alcántara también ha dejado una huella histórica con la franquicia. Recientemente se convirtió en el líder histórico de los Marlins en entradas lanzadas, un logro que adquiere mayor significado para un jugador que llegó a la organización en 2018.

"Me alegra haberlo logrado todo aquí, porque me siento muy feliz y agradecido por la oportunidad que este equipo me brindó desde que llegué en 2018", dijo Alcántara luego de convertirse en el líder histórico en entradas lanzadas del equipo.

El dominicano reconoce que Miami le permitió desarrollarse como uno de los mejores lanzadores del béisbol y alcanzar la cima en 2022, cuando ganó el Cy Young de la Liga Nacional.

Sandy Alcantara reflects on breaking yet another franchise record. ️ pic.twitter.com/n8WAbzUhRh — Miami Marlins (@Marlins) August 8, 2026

"Tuve la oportunidad de jugar cada cinco días, ser el número uno y ganar un Cy Young. Entradas lanzadas, ponches, aperturas de calidad. No sé cuántos récords más tienen, pero estoy muy feliz por la oportunidad que esta organización me dio de jugar con mis compañeros".

Aquella versión dominante parece estar de regreso.

Después de una etapa marcada por altibajos, Alcántara vuelve a lanzar con autoridad, a trabajar profundo en los partidos y a limitar el daño de los bateadores rivales.

Para los Marlins, que buscan mantenerse en la pelea por un boleto a octubre, recuperar al Alcántara que ganó el Cy Young puede terminar siendo una de las noticias más importantes de su temporada.

Y para el propio Alcántara, su gran momento llega mientras continúa construyendo una carrera que ya lo coloca entre las figuras más importantes en la historia de la franquicia.