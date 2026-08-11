Blake Snell regresa a la rotación de los Dodgers tras tres meses fuera

Blake Snell regresa a la lomita por los Dodgers de Los Ángeles tras haber estado fuera durante tres meses debido a cuerpos libres en su codo izquierdo.

Estaba programado para abrir el martes por la noche contra los Reales de Kansas City y el diestro Michael Wacha. El mánager Dave Roberts señaló que se proyecta que Snell lance entre 75 y 80 pitcheos.

El dos veces ganador del premio Cy Young solo ha realizado una apertura esta temporada, permitiendo cuatro carreras y seis hits en tres entradas contra Atlanta el 9 de mayo, antes de ingresar a la lista de lesionados cuatro días después.

Estado de los lanzadores

Snell es uno de los tres lanzadores de los Dodgers que se han sometido a una cirugía por cuerpos libres esta temporada.

El cerrador Edwin Díaz tuvo una cirugía en el codo derecho en abril y su compañero Tarik Skubal, también dos veces ganador del Cy Young, se operó el codo izquierdo en mayo mientras estaba con los Tigres de Detroit. Ambos ya están lanzando de nuevo.

Por tercera temporada consecutiva, Snell regresa de una lesión en la segunda mitad del calendario. Los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, esperan que recupere el ritmo rápidamente, considerando que el equipo ha perdido ocho de sus últimos 10 partidos antes del encuentro del martes.

"Cuando le va bien, realmente no está pensando en su mecánica y tiene ritmo", dijo Roberts antes del partido. "Cuando no es así y está buscando sensaciones, el juego parece detenerse".

Roberts puede notar fácilmente cuándo Snell tiene el control en el montículo.

"Hay un poco de arrogancia positiva", dijo el mánager. "Es como si caminara un poco más erguido".

Snell realizó tres aperturas de rehabilitación con Oklahoma City en Triple-A y otra con Ontario en Clase-A, dejando un récord de 0-0 con una efectividad de 3.09. Ponchó a 19 bateadores, para un promedio de 14.7 ponches por entrada.

Movimientos del equipo

El zurdo de 33 años tuvo una efectividad de 2.35 la temporada pasada, su primera con Los Ángeles tras firmar un contrato de $182 millones de dólares por cinco años. Ayudó a los Dodgers a ganar su segundo campeonato consecutivo de Serie Mundial, logrando tres victorias y una efectividad de 3.18 en seis partidos de postemporada, incluyendo ocho entradas sin permitir carreras en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Mets de Nueva York.

En otros movimientos del martes, el equipo transfirió al relevista Blake Treinen a la lista de lesionados de 60 días. El diestro de 38 años ha estado fuera desde el 20 de junio mientras se recupera de una inflamación en el codo. Roberts aclaró que no ha sufrido ningún retroceso.

Por su parte, el zurdo Charlie Barnes fue enviado a las ligas menores un día después de haber sido ascendido, sin haber tenido participación en el primer juego de la serie contra los Reales. Barnes registró una marca de 0-1 con una efectividad de 6.30 en cuatro apariciones con los Dodgers.