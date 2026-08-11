El novato Trey Yesavage pasa por el quirófano y será evaluado semana a semana

El diestro de los Blue Jays de Toronto, Trey Yesavage, estará fuera semana a semana tras someterse a una cirugía para reparar el menisco de su rodilla izquierda, según informó el mánager John Schneider el martes, de acuerdo con Mitch Bannon de The Athletic.

Lesión y tratamiento

Los Blue Jays no descartaron que Yesavage pueda regresar más adelante esta temporada.

El novato de 23 años se lesionó la rodilla el martes pasado durante una apertura contra los Astros de Houston. Fue incluido en la lista de lesionados de 15 días el miércoles, antes de consultar a un especialista el lunes.

Rendimiento de Yesavage

Yesavage ha registrado una efectividad de 3.65 con un WHIP de 1.14 y 8.7 ponches por cada nueve entradas en 93 entradas y dos tercios (18 aperturas) esta temporada.

El año pasado, registró una efectividad de 3.58 con 39 ponches a lo largo de 27 entradas y un tercio durante la histórica postemporada del equipo.