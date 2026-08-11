VIDEO | Jeremy Peña detiene racha de 24 turnos sin hit: "Trabajo duro para que las cosas sucedan"

Jeremy Peña, campocorto dominicano de los Astros de Houston. ( ARCHIVO/ AFP )

Jeremy Peña había pasado buena parte de la noche buscando una respuesta que no llegaba. Cuatro turnos, tres ponches y una sequía que ya alcanzaba los 24 turnos sin conectar de hit. Pero el béisbol le tenía reservado el momento para cambiarlo todo.

El campocorto dominicano apareció en la décima entrada y conectó un sencillo remolcador que rompió el empate y encaminó a los Astros de Houston a una dramática victoria 6-3 sobre los Gigantes de San Francisco, este lunes en el Oracle Park.

Jeremy Peña broke his 0-for-24 slump and gave the Astros the lead in the 10th!



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Peña no solo puso fin a su prolongado slump. Su batazo llegó cuando el partido estaba en su punto de mayor tensión y permitió que Houston tomara ventaja en el episodio extra.

"Estuve muy enfocado en mi preparación antes del partido. Trabajo duro para que las que cosas sucedan. Sentía que no hacia nada súper diferente antes de mis rutinas. Pero la idea es empujar hacia el objetivo, a través del partido", dijo Peña después del partido.

Justo a tiempo

Los Gigantes llegaron al noveno inning con la posibilidad de cerrar el partido, pero los Astros se negaron a rendirse. Con dos outs y Houston a un strike de la derrota, Cam Smith respondió con un sencillo productor que igualó las acciones y llevó el encuentro a entradas extras.

Entonces llegó el turno de Peña.

Después de haber sido víctima de una gran jugada defensiva de Willy Adames en el sexto episodio y de poncharse en varias ocasiones durante el encuentro, el dominicano encontró el batazo que necesitaba. Su sencillo al jardín llevó al corredor hasta el plato y colocó a los Astros delante.

Al llegar a primera, Peña hizo una señal hacia el dugout, en tono de broma, como reclamando la pelota del imparable que acababa de poner fin a su sequía.

Pero no hubo mucho tiempo para celebrar.

Un out más tarde, Isaac Paredes conectó un doblete hacia la esquina del jardín izquierdo y llevó al plato a LaMonte Wade Jr. y a Peña. De repente, lo que había sido un cerrado partido se convirtió en una ventaja de tres carreras para Houston.

Los Astros habían anotado tres veces en la décima entrada y los Gigantes necesitaban un milagro para evitar la derrota.

No ocurrió.

Josh Hader se encargó de preservar la ventaja con dos entradas de trabajo, mientras Houston completaba una remontada que parecía improbable apenas unos minutos antes.

El triunfo tuvo un significado especial para Peña. El dominicano llegó al encuentro atravesando su peor momento ofensivo reciente, pero respondió cuando su equipo más lo necesitaba. Su sencillo no fue el batazo más espectacular de la noche, pero sí el más oportuno.

Cam Smith también tuvo una actuación determinante para los Astros, al conectar tres imparables, incluido un jonrón, y producir dos carreras. Paredes agregó dos hits y dos remolcadas, mientras Hayden Wesneski trabajó siete entradas y permitió las tres carreras de San Francisco.

Los Gigantes habían tomado ventaja 3-2 en el séptimo episodio con un cuadrangular de Drew Gilbert y parecían tener el partido bajo control. Sin embargo, Houston encontró una última oportunidad en el noveno y luego aprovechó el décimo para convertir una derrota casi segura en una victoria.

Para Peña, fue una noche de contrastes: comenzó con ponches, terminó con un batazo decisivo y salió del Oracle Park con la satisfacción de haber roto una sequía de 24 turnos precisamente cuando los Astros necesitaban una respuesta.

En el béisbol, a veces la diferencia entre una mala noche y una noche inolvidable puede reducirse a un solo swing. El de Peña llegó justo a tiempo.