Dominicanos en Grandes Ligas: entre el poder de Caminero y el dominio de Sánchez

Junior Caminero, del equipo Tampa Bay Rays, recorre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras contra los Athletics durante la octava entrada en el Sutter Health Park, el 10 de agosto de 2026, en Sacramento, California. ( AFP )

A mediados de agosto, la temporada de Grandes Ligas empieza a dejar claro quién está teniendo un buen año y quién está construyendo algo mucho más grande.

Y entre los dominicanos hay de todo: jonrones, velocidad, estrellas consagradas, jóvenes que ya dejaron de ser promesas y un lanzador metido de lleno en la conversación por el Cy Young de la Liga Nacional.

Junior Caminero encabeza el espectáculo.

El antesalista de Tampa Bay, con apenas 23 años, ha convertido el jonrón en una rutina y se encuentra entre los líderes de las Mayores.

Después de conectar 45 cuadrangulares en 2025, su producción de este año confirma algo: Caminero ya no es una promesa. Es uno de los grandes bateadores de poder del juego.

Pero entonces aparece Juan Soto.

El jardinero de los Mets batea .283, con 21 jonrones y un OPS de .947.

Y ahí está la diferencia.

El valor de Soto no depende únicamente de los cuadrangulares. Su capacidad para embasarse, trabajar los conteos y obligar a los lanzadores a entrar en la zona sigue colocándolo en una categoría reservada para muy pocos bateadores.

Así que declarar a Caminero como el mejor dominicano de 2026 no resulta tan sencillo.

Vladimir Guerrero Jr., en cambio, vive una temporada muy distinta.

El inicialista de Toronto batea .261, con siete jonrones, siete bases robadas y un OPS de .695.

El dato que más llama la atención es el poder.

Guerrero Jr. conectó 48 cuadrangulares en 2021 y todavía en 2025 registró promedio de .292 y OPS de .848. La caída en su producción de jonrones constituye uno de los puntos más llamativos entre las principales estrellas dominicanas.

Fernando Tatis Jr. también sigue produciendo.

Batea .281, con 12 jonrones. Su poder está lejos de sus mejores temporadas, pero continúa aportando velocidad, defensa y uno de los brazos más fuertes de las Grandes Ligas.

Manny Machado presenta otro caso peculiar.

Ronda los .210 de promedio, pero ya suma 23 jonrones, 63 carreras impulsadas y OPS de .734.

En otras palabras: el poder sigue ahí. La consistencia con el bate, no tanto.

Julio Rodríguez batea alrededor de .258 y acumula 18 cuadrangulares. A eso añade velocidad y una defensa de alto nivel en el jardín central.

Y luego está Elly de la Cruz.

El torpedero de Cincinnati batea .282, con 16 jonrones, 45 impulsadas y OPS de .860, además de su velocidad en las bases.

Después de perder tiempo por lesión, sigue siendo uno de los jugadores más explosivos de Cincinnati. Puede cambiar un partido con el bate, las piernas o el brazo.

Pero la historia dominicana de 2026 no se limita a los bateadores.

13 victorias y conversación de Cy Young

Cristopher Sánchez es el nombre que domina entre los lanzadores dominicanos.

El zurdo de Philadelphia se ha mantenido durante toda la temporada entre los mejores de la Liga Nacional.

A finales de julio acumulaba 13 victorias y posteriormente mantenía una efectividad cercana a 2.70, con WHIP alrededor de 1.20.

Su combinación de efectividad, entradas lanzadas, ponches y control lo ha colocado legítimamente en la conversación por el Cy Young.

Detrás aparece Freddy Peralta, ahora con los Mets, aunque su temporada ha sido considerablemente más complicada.

Peralta presenta récord de 5-8, efectividad de 4.66, 104.1 entradas, 104 ponches y WHIP de 1.44.

El contraste con 2025 es importante. Entonces superó los 200 ponches con Milwaukee.

Framber Valdez, ahora con Detroit, también ha tenido una campaña irregular, mientras Sandy Alcántara continúa buscando recuperar de manera sostenida el dominio que lo llevó a ganar el Cy Young.

Entonces, ¿quién está teniendo el mejor año?

La respuesta depende de lo que se valore.

Caminero tiene los jonrones.

Soto ofrece una producción ofensiva más completa y mantiene un OPS cercano a .950.

Sánchez está construyendo una temporada que lo mantiene en la pelea por el Cy Young.

Son tres temporadas completamente distintas y tres argumentos válidos.

Y cuando agosto comienza a definir quiénes llegarán a octubre como verdaderos protagonistas, los dominicanos vuelven a estar en el centro de la conversación de las Grandes Ligas.