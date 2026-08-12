VIDEO | Gary Sánchez pega doble y jonrón pero Milwaukee es barrido por los Padres

Los Padres de San Diego completaron una emocionante barrida de tres juegos al vencer 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee. A pesar del revés de su equipo, el receptor dominicano Gary Sánchez fue la gran figura ofensiva de Milwaukee, castigando sin piedad al pitcheo de sus antiguos compañeros.

El receptor quisqueyano, quien vistió la franela de los Padres en la temporada 2023, demostró que conoce muy bien el terreno de San Diego.

Sánchez inauguró la pizarra en el segundo episodio al descargar todo su poder con un soberbio cuadrangular solitario por el jardín izquierdo ante los envíos del zurdo Robbie Ray.

¡Se activó el PODER DEL KRAKEN! Gary Sánchez con su décimo HR de la temporada. pic.twitter.com/q7Mwea6fii — MLB Español (@mlbespanol) August 12, 2026

No conforme con el vuelacercas, "El Kraken" volvió a vestirse de héroe momentáneo en la parte alta de la undécima entrada. Con el juego empatado y la presión al máximo, Sánchez conectó un doblete oportuno ante el cubano Adrian Morejón para remolcar la carrera que ponía momentáneamente en ventaja a los Cerveceros.

Causa perdida

Lamentablemente para la causa de Milwaukee, el relevo no pudo sostener la ventaja que el dominicano había conseguido. En la parte baja de ese undécimo inning, Jackson Merrill empató el juego con un elevado de sacrificio y, un turno más tarde, Luis Campusano conectó el sencillo de oro para traer la carrera del triunfo en las piernas de Sun-Mung Song.

Con esta dolorosa derrota para el equipo de Sánchez, los Cerveceros ven frenado su impulso en la cima de la MLB, mientras que los Padres extienden su racha a cinco victorias consecutivas para consolidarse en la zona de clasificación a la postemporada.

Por Milwaukee, Sánchez terminó de 4-2, 2 CE, 1 CA.

Por San Diego, Fernando Tatis Jr. no tuvo turnos oficiales con dos boletos con carrera anotada. Manny Machado se fue en blanco en cinco turnos.