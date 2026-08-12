VIDEO | El jonrón 19 de Julio Rodríguez no pudo evitar la remontada de los Yankees

El poder y la velocidad de Julio Rodríguez volvieron a quedar de manifiesto en el diamante.

En un compromiso de alta intensidad frente a los Yankees de Nueva York, el estelar jardinero dominicano cargó con el peso ofensivo de los Marineros de Seattle, consolidándose como la chispa que encendió las alarmas en el cuerpo de lanzadores del conjunto del Bronx.

Desde el inicio del encuentro, "J-Rod" demostró por qué es el motor del equipo de la costa noroeste. Con su agresividad característica en la caja de bateo y una tremenda lectura de los lanzamientos, el oriundo de Loma de Cabrera descifró temprano el pitcheo rival para comandar un ataque que le permitió a Seattle tomar una sólida ventaja de tres carreras en la tercera entrada, silenciando momentáneamente las tribunas, gracias a sus jonrón número 19 de la campaña.

Julio Rodríguez hammers the second @Mariners home run of the inning! pic.twitter.com/fRnZOsiQmv — MLB (@MLB) August 12, 2026

La labor de Rodríguez no se limitó únicamente a su bate oportuno; su velocidad en las almohadillas mantuvo bajo constante presión a la defensiva neoyorquina.

Cayeron vencidos

A pesar del despliegue y la gran jornada de Julio Rodríguez, la ofensiva de los Yankees reaccionó en la parte intermedia del encuentro.

Los maderos de Trent Grisham y el prospecto Spencer Jones se encendieron para hilvanar un rally de conexiones contundentes contra la pared que le permitieron a Nueva York venir de atrás, empatar el juego 5-5 en el quinto episodio y eventualmente sellar la victoria por 10-5.

Rodríguez terminó de 3-1 con 1 CA, 1 CE, 2 BB.

Por los Yankees, Luis García Jr. se fue de 4-0. Austin Wells se fue 2-1, 1 CA. Amed Rosario terminó de 1-0.