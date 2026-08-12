Junior Caminero aporta dos hits y una empujada para que los Rays cierren con 9-0 en la costa oeste

Junior Caminero (#13), de los Tampa Bay Rays, conecta un sencillo impulsador frente a los Athletics, en la parte alta de la cuarta entrada en el Sutter Health Park, el 12 de agosto de 2026 en Sacramento, California. ( THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

Los Rays de Tampa Bay cerraron con broche de oro una gira histórica por la Costa Oeste al derrotar 8-4 a los Atléticos en el Sutter Health Park y completar un impresionante recorrido de 9-0, el primero invicto de nueve o más partidos fuera de casa en la historia de la franquicia.

En medio de una ofensiva que encontró respuestas en los momentos más importantes, el dominicano Junior Caminero volvió a ser protagonista. El joven tercera base aportó dos imparables en la victoria, incluido un sencillo productor en la cuarta entrada que ayudó a Tampa Bay a recuperar el control del partido.

Los Rays habían tomado ventaja de 3-0 en las primeras entradas, pero los Atléticos reaccionaron con dos carreras en el tercer episodio. La respuesta de Tampa Bay llegó inmediatamente y, con dos outs en la cuarta entrada, Caminero conectó su batazo al jardín izquierdo para remolcar una carrera. Luego, Liam Hicks puso la guinda con un cuadrangular de tres carreras que amplió la ventaja.

Caminero terminó la jornada con dos hits, formando parte de un grupo de cinco bateadores de Tampa Bay que consiguieron partidos de múltiples imparables. Hicks se fue de 5-3 y quedó a un triple de completar el ciclo, mientras Yandy Díaz, Cedric Mullins y Jonny DeLuca también contribuyeron con más de un indiscutible.

Tampa Bay indetenible

La victoria fue otra demostración de la variedad ofensiva de los Rays. Durante la gira, Tampa Bay ganó de distintas maneras: remontó en la octava entrada, conectó seis jonrones en otro encuentro y, para cerrar, volvió a responder con dos outs. En total, los Rays promediaron 10 carreras por partido frente a los Atléticos en la serie de tres encuentros.

El abridor Drew Rasmussen también cumplió con su parte al trabajar cinco entradas y permitir dos carreras para conseguir su duodécima victoria de la temporada.

Con el triunfo, Tampa Bay completó una gira perfecta por Colorado, Seattle y West Sacramento, algo que solo otros 12 equipos habían conseguido en nueve partidos o más durante la Era Moderna del béisbol. Los Rays regresan ahora a casa con el mejor récord de la Liga Americana, 74-46, y una ventaja de seis juegos y medio sobre los Yankees en el Este.

Y en una ofensiva donde todos parecen encontrar la manera de aportar, Junior Caminero sigue dejando su huella. Sus dos imparables, incluido el batazo productor que abrió el camino en la cuarta entrada, fueron parte importante de otra victoria de unos Rays que regresan a casa embalados y con la mirada puesta en objetivos mayores.

Por los Rays, Caminero se fue de 5-2, 2 CA, 1 CE.

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