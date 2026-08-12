Toros anuncian el regreso de Corbett, y la llegada de Zoilo Almonte y Noah Skirrow

Los Toros del Este anunciaron la contratación de Joe Corbett, Zoilo Almonte y Noah Skirrow para la temporada 2026-27. ( CEDIDO POR LOS TOROS DEL ESTE )

Los Toros del Este anunciaron el regreso del relevista Joe Corbett, así como las firmas del toletero Zoilo Almonte y el abridor importado Noah Skirrow, con miras a la próxima temporada de la pelota invernal dominicana.

Almonte estará vistiendo la chaqueta naranja luego de fichar desde la agencia libre, es un bateador de ambas manos que tiene de por vida un promedio de .276 con 21 cuadrangulares y 129 remolcadas.

Desde la campaña 2013-14, cuando empezó a jugar regular, Zoilo es sexto en la liga en remolcadas con 127, segundo en dobles con 64 y sexto en cuadrangulares (21).

El capitaleño Almonte viene de participar en la Liga Mexicana de Béisbol con los Tecolotes de Dos Laredos, donde tuvo una línea ofensiva de .279/.351/.559, siendo cuarto en cuadrangulares con 23 y sexto en empujadas con 74.

De su lado, Joe Corbett regresa para su tercera temporada consecutiva con el club romanense.

De por vida en la liga dominicana, el relevista derecho tiene marca de 7-1, 1.50 en 73 partidos, incluyendo playoffs, con 12 juegos salvados.

En 72 entradas, Corbett ha permitido solo 45 hits, apenas ha dado 24 boletos y ha ponchado 86, para un WHIP de 0.96 y una efectividad ajustada de 263, es decir, un 163% por encima de la media de la liga.

“Corbett no necesita carta de presentación, es un jugador que ya consideramos un nativo más en la organización una garantía de preservar victorias en la novena entrada,” dijo Jesús Mejía, gerente general de los Toros.

Perfil de lanzadores

Noah Skirrow es un abridor derecho de 28 años que viene de lanzar con los Toros de Tijuana en México y estará lanzando por primera vez en la liga dominicana.

El derecho tuvo marca de 9-4, 3.54 en 17 aperturas, donde ponchó 98 en 76.1 episodios en la LMB, donde la efectividad colectiva fue de 5.42. Skirrow fue segundo en victorias y ponches en la mencionada liga.

“Skirrow es un abridor con repertorio élite que puede ser un abridor número uno en cualquier liga del Caribe,” explicó Mejía. “Con él fortalecemos nuestro pitcheo con miras a tener un staff que nos dé oportunidad de ganar partidos desde el primer día de temporada,” agregó.

Corbett y Skirrow son los primeros jugadores importados anunciados por los Toros, con miras a la temporada que inicia el próximo 16 de octubre y vienen sin restricciones por toda la campaña.

“Agregamos dos lanzadores que nos brindan profundidad, desempañándose en niveles altos, y un bate de ambas manos con experiencia que está en buen momento, en salud y aporta veteranía,” terminó diciendo el ejecutivo taurino.

El gerente de los Toros también anunció la firma del lanzador dominicano Luis Rodríguez, un derecho que se encuentra en Japón, y el también derecho Ronaldo Alesandro, nativo de Higuey, quien de viene de jugar con los Sultanes de Monterrey en México.

Otros movimientos

Almonte, Alesandro y Rodríguez se suman a los derechos Phillips Valdez y Julián Fernández, al antesalista Dawell Lugo y a los receptores Pedro Severino y Julio E. Rodríguez como jugadores que han llegado a los Toros en la temporada baja vía la agencia libre.