Luis Castillo debuta en grande en su nueva casa y los Medias Blancas triunfan

Luis Castillo ponchó a 10 bateadores en siete brillantes entradas, ayudando a los Medias Blancas de Chicago a vencer 5-0 a Rhett Lowder y a los Rojos de Cincinnati la noche del miércoles.

Castillo permitió un solo imparable —un sencillo de Sal Stewart en la primera entrada— y otorgó dos bases por bolas para lograr su primera victoria con Chicago.

El diestro, adquirido el 1ero de agosto en un traspaso con Seattle, había tolerado cinco carreras en cuatro entradas durante su debut con los Medias Blancas la semana pasada en Boston.

Castillo (4-9) igualó su salida más larga de la temporada, un día después de que Chicago dejara ir una ventaja de 4-0 para caer 5-4 en el primer juego de la serie.

Chase Meidroth y Drew Romo conectaron cuadrangulares mientras los líderes de la División Central de la Liga Americana ganaban por tercera vez en cuatro partidos. Sam Antonacci sumó tres imparables.

Lowder (4-8) cargó con dos carreras y siete hits en 5 entradas y un tercio. El diestro tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 3.22 en sus últimas cuatro aperturas.

Lowder fue relevado tras un sencillo de Colson Montgomery en la sexta entrada. Meidroth recibió a Julián García con un batazo por el jardín izquierdo para su duodécimo jonrón, ampliando la ventaja de los Medias Blancas a 3-0.

Romo la sacó del campo en la tercera entrada, sellando un turno al bate de 10 lanzamientos con su primer cuadrangular desde el 25 de mayo y el sexto del año. También impulsó a Montgomery con un sencillo en la octava.

Castillo, quien comenzó su carrera en las Grandes Ligas con Cincinnati en 2017, se ayudó a sí mismo con una gran jugada ante un toque de bola de TJ Friedl con dos outs en la quinta entrada. Tristan Peters también realizó una atrapada dando un salto junto a la pared tras un batazo de Matt McLain entre el jardín izquierdo y central en el tercer episodio.

Hagen Smith se encargó de la octava entrada por Chicago antes de que Huascar Brazobán sentenciara el juego de dos imparables.

El novato de los Medias Blancas, Munetaka Murakami, extendió su racha de juegos embasándose a 27 tras negociar un boleto con dos outs en la quinta. Está empatado con Steven Kwan, de Cleveland, con la racha activa más larga de las Mayores.

Próximo partido

El zurdo Andrew Abbott (6-7, 3.92 de efectividad) abrirá por Cincinnati en el cierre de la serie este jueves, mientras que el diestro Davis Martin (9-6, 4.17) lanzará por Chicago.