Sánchez y Alcántara sueñan con alcanzar los 20 triunfos en MLB

Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez buscan llegar a 20 triunfos en esta campaña. ( AFP )

Cristopher Sánchez y Sandy Alcántara tienen por delante un gran posibilidad en esta campaña: convertirse en los primeros lanzadores dominicanos en ganar 20 partidos en MLB desde que Johnny Cueto lo hizo en 2014 para los Rojos de Cincinnati.

Sánchez es quien está más cerca de alcanzar la cifra. El zurdo de los Filis de Filadelfia tiene marca de 15-4 y efectividad de 2.54, después de su salida del martes ante los Cardenales de San Luis, en la que lanzó seis entradas, permitió cuatro hits, no concedió boletos, ponchó a siete y salió sin decisión.

Si se mantiene saludable y continúa trabajando con la regularidad acostumbrada, podría realizar entre nueve y 10 aperturas antes del final de la serie regular, programado para el 27 de septiembre.

Un exigente camino

Alcántara tiene un camino más exigente. El derecho de los Marlins de Miami consiguió su victoria número 13 el pasado sábado 8 de agosto frente a los Angelinos de Los Ángeles. Trabajó siete entradas, permitió tres hits y una carrera, y ponchó a ocho bateadores, para colocar su récord en 13-6 y su efectividad en 3.52.

El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 necesita mantenerse saludable para subir al montículo cada cinco días y tener un desempeño consistente y con algo de suerte, en sus nueve o 10 aperturas pendientes para alcanzar la meta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/screenshot-2026-08-12-235430-45b9eea8.png Lanzadores dominicanos con 20 triunfos en una campaña de MLB (DIARIO LIBRE)

Especie en extinción

Juan Marichal abrió la lista en 1963 cuando consiguió 25 triunfos y logró la hazaña en seis ocasiones para liderar a los lanzadores de la tierra de Duarte.

Tuvieron que pasar 15 años para que el petromacorisano Joaquín Andújar se uniera al grupo de dominicanos con 20 victorias. Lo consiguió en años consecutivos, en 1984 y 1985.

Al inicio de la década de 1990, Ramón Martínez lo logró con los Dodgers de Los Ángeles. Luego, su hermano Pedro Martínez y José Lima lo hicieron en 1999, para cerrar el siglo XX entre los dominicanos con al menos 20 triunfos en una temporada.

La última vez que el país tuvo dos representantes con la aristocrática marca en una misma estación fue en 2002, cuando Pedro Martínez, con los Medias Rojas de Boston, y Bartolo Colón, quien dividió esa campaña entre los Indios de Cleveland y los Expos de Montreal, ganaron 20 juegos.