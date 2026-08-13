Caminero vuelve a desafiar marcas de precocidad en jonrones

Junior Caminero fue el dominicano con más vuelacercas en 2025 cuando tuvo su primera campaña en la MLB. ( AFP/ED ZURGA )

Ya sea presidente de un país, alcalde de un municipio, gobernador departamental o ministro que maneje presupuesto, a los políticos les gusta dejar impresa su huella con cemento, en esas obras que duran décadas como si el fin fuera que se les recuerde por la eternidad.

Junior Caminero tiene el madero para construir su edificio, uno al que es arriesgado preguntar de cuántos pisos será.

Caminero se convirtió el martes en apenas el segundo jugador más joven con dos temporadas consecutivas de al menos 35 jonrones. Lo logró con 23 años y 37 días. De acuerdo a Elias Sports Bureau, solo el inmortal Eddie Mathews (Bravos de Milwaukee) lo hizo a menor edad, puesto tenía 22 años y 328 días cuando lo alcanzó en 1953.

Ahora, el antesalista de los Rays tiene el terreno abierto para llenar espacio en la carpeta que engrosa a ritmo acelerado en su corta estadía en la Gran Carpa.

Caminero llega a mitad del penúltimo mes de la campaña con serias opciones de completar su segunda zafra al hilo con 40 o más cuadrangulares, una proeza que solo Mathews logró a menor edad que la que tendría el dominicano.

Mathews conectó su jonrón 40 de la temporada de 1954 el 26 de septiembre, el último día del curso. En esa fecha, Mathews tenía 22 años y 348 días de edad.

Alex Rodríguez y Juan González también lograron campañas en fila de 40 o más vuelacercas antes de cumplir los 24 años, pero ambos eran mayor a Caminero.

Los líderes más joven

Mathews, un bateador de por vida de 512 trancazos, es el pelotero en encabezar la MLB en cuadrangulares a menor edad (47), entonces con 21 años y 348 días. Prince Fielder tenía 23 años y 144 días al finalizar el curso 2007 cuando fue el máximo productor, con sus 50 para los Brewers.

Entre los dominicanos, Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) compartió la punta con el venezolano Salvador Pérez (Royals) en 2021 con 48 vuelacercas. Guerrero Jr. tenía 22 años y 201 días, el líder más joven quisqueyano.

Caminero ha entrado al terreno de los jonroneros de pelear por el título en apenas su segunda campaña como titular a tiempo completo, un curso después de fletar 45.

De hecho, La Máxima entró a la jornada de ayer igualado tanto a la cabeza de la Liga Americana con el cubano Yordan Álvarez (Astros), como cuando se combinan ambos circuitos. En la Liga Nacional van empatados Matt Olson (Bravos) y Kyle Schwarber (Filis), también con 45.

En 29 ocasiones el liderato de una liga fue compartido hasta por cuatro jugadores, como en 1981 en la Americana cuando Tony Armas, Dwght Evans, Bobby Grich y Eddie Murray terminaron con 22.

Sin embargo, nunca hubo líderes igualados al final del curso en ambos circuitos. Según Elias Sports Bureau, la última vez que hubo un doble empate al 11 de agosto ocurrió en 1982.

Álvarez lucha por la Triple Corona, y no solo en la Liga Americana, algo que no sucede desde Mickey Mantle en 1956, lo que proyecta un cierre de temporada con implicaciones que van más allá del simple liderato de la MLB en jonrones.