Gary Sánchez, el rey del jonrón dominicano detrás del plato

Gary Sánchez forma parte de un selecto grupo de bateadores dominicanos que han convertido el cuadrangular en una de sus principales cartas de presentación en las Grandes Ligas.

“El Kraken” está a las puertas de alcanzar los 200 cuadrangulares y ocupa el puesto 33 entre los peloteros de matrícula dominicana, empatado con Willy Adames, César Cedeño y Juan Uribe, con 199.

Sánchez, de 33 años y en su temporada 12 en el Big Show, es el líder histórico entre los receptores duartianos y es seguido por Miguel Olivo y Tony Peña. De sus 199 vuelacercas, 160 han sido conectados en partidos donde se puso la máscara.

Olivo conectó 145, de los cuales 129 fueron como receptor, mientras que de los 107 de Peña, 106 llegaron defendiendo la posición número dos y Welington Castillo se retiró con 98.

Aunque Sánchez ha perdido el estatus de receptor titular, está llamado a colocar la vara de los cuadrangulares alta para Yainer Díaz (67), Austin Wells (46), Agustín Ramírez (23) y Samuel Basallo (20), los receptores dominicanos activos en MLB.

Con el paso de los años, los altibajos ofensivos, las lesiones y los cambios de organización han marcado su carrera, pero entre todo esto se mantiene una constante: su capacidad para producir extrabases.

Santana confunde

El nombre de Carlos Santana puede crear confusión, ha tenido una extraordinaria carrera ofensiva y suma 335 cuadrangulares, líder entre la ambidiestros quisqueyanos. Sin embargo, si bien llegó a la Gran Carpa como catcher al quinto año fue movido de posición.

De los 2,212 partidos que ha disputado en las Mayores, solo 325 han sido recibiendo a lanzadores.

Y de sus palos de cuatro bases apenas 43 llegaron mientras estaba detrás del plato, entre 2010 y 2013, la última vez que se agachó. Su producción ofensiva, por tanto, corresponde fundamentalmente a la primera base y bateador designado.