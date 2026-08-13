Hunter Greene se somete a su segunda operación Tommy John

El lanzador de los Cincinnati Reds, Hunter Greene, se sometió este miércoles a una cirugía Tommy John para reparar el ligamento colateral cubital (UCL) dañado de su codo derecho, según anunció el equipo este jueves.

Detalles de la cirugía

Greene ya se había sometido previamente a una cirugía Tommy John en 2019, antes de debutar en las Grandes Ligas.

La intervención pone fin a la temporada 2026 del lanzador derecho y lo mantendrá fuera de acción durante la mayor parte, si no la totalidad, de la temporada 2027, añadió el club.

Rendimiento y lesiones

Los Reds anunciaron el viernes que Greene estaba programado para una cirugía de codo, pero el tipo exacto de procedimiento no estuvo claro hasta que comenzó la operación.

Greene pasó por complicaciones en 2026, registrando una efectividad de 6.83 en cinco aperturas. Tuvo una temporada excelente en 2024, cuando logró una efectividad de 2.75 a lo largo de 150 entradas y un tercio (el máximo de su carrera) y finalizó octavo en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional.

A esto le siguió una campaña sólida aunque empañada por las lesiones en 2025, en la que registró una efectividad de 2.76 en 107 entradas y dos tercios.

El lanzador de 27 años era considerado candidato para ser traspasado antes de la fecha límite de cambios. Sin embargo, realizó su última apertura de la temporada el 31 de julio y fue colocado en la lista de lesionados cinco días después por molestias en el codo.

Los Reds seleccionaron a Greene en la segunda posición global del Draft de la MLB de 2017.