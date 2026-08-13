Seattle rompe racha de derrotas y blanquea a los Yanquis

Jugadores de los Marineros de Seattle celebran el triunfo ante los Yanquis de Nueva York ( AFP )

Logan Gilbert lanzó seis entradas y se combinó con tres relevistas para permitir solo cuatro imparables, con lo que los Seattle Mariners le pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas al vencer 1-0 a los New York Yankees este jueves.

Weston Wilson conectó un jonrón en la segunda entrada ante Max Fried (4-4) para darle a los Mariners apenas su sexta victoria en 21 juegos. Seattle (57-65) se colocó a cinco juegos de los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, antes de iniciar una serie de fin de semana en Houston.

Gilbert (9-7) dejó a los Yankees en cuatro hits en su quinta apertura sin permitir carreras en esta temporada. El lanzador derecho ponchó a siete bateadores y otorgó un pasaporte.

Dos de los ponches de Gilbert se consiguieron mediante retos exitosos del sistema ABS (Zona de Strikes Automatizada) en la sexta entrada. Retiró a Trent Grisham y a Spencer Jones con lanzamientos que originalmente el umpire de home, Rob Drake, había cantado como la cuarta bola.

Gilbert terminó su actuación ponchando a Luis García Jr. con un splitter y golpeó su guante en señal de celebración mientras salía del montículo.

Eduard Bazardo dejó a dos corredores en base al ponchar al bateador emergente Amed Rosario tras un reto exitoso del ABS. José A. Ferrer retiró al bateador emergente Heliot Ramos para concluir el octavo episodio, y Andrés Muñoz ponchó a dos para acreditarse su rescate número 21.

Los Mariners evitaron sufrir siete derrotas seguidas por primera vez desde 2020 y consiguieron su primera victoria por 1-0 en el Yankee Stadium desde el juego de dos imparables de Félix Hernández el 4 de agosto de 2012.

Fried permitió cinco imparables en cinco entradas. El zurdo dejó a dos corredores en circulación en la tercera entrada y contó con el apoyo del novato campocorto George Lombard Jr., quien inició un par de dobles matanzas en el cuarto y quinto episodio.

Un día después de anotar 10 carreras por primera vez desde el 9 de julio, los Yankees fueron blanqueados por séptima ocasión en la temporada.

Próximos partidos

Seattle: George Kirby (8-9, 3.68 EFE) se enfrentará a Peter Lambert (8-6, 3.09) el viernes en Houston .

(8-9, 3.68 EFE) se enfrentará a (8-6, 3.09) el viernes en . New York: Gerrit Cole (6-5, 3.35) abrirá una serie de tres juegos el viernes en Toronto.