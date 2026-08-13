Los Tigres blanquean a los Guardianes sin ponchar

Los Tigres de Detroit vencieron a los Guardianes de Cleveland por vía de la blanqueada sin lograr un solo ponche. ( AFP )

Keider Montero lanzó pelota de tres imparables hasta la séptima entrada y los Detroit Tigers blanquearon 3-0 a los Cleveland Guardians este jueves, a pesar de no registrar un solo ponche.

Los Tigers se convirtieron en el primer equipo en blanquear a un oponente sin conseguir ponches desde que Rick Porcello lo hizo ante los Athletics el 1 de julio de 2014. Esta hazaña solo se ha logrado siete veces desde el año 2000.

Montero (9-7) permitió un pasaporte en 6 entradas y un tercio, manteniendo a los Guardians sin carreras a pesar de no ponchar a ningún bateador. Tyler Holton cumplió con una sólida labor de una entrada y dos tercios, mientras que Kenley Jansen se acreditó su rescate número 15 con un noveno episodio perfecto.

Dillon Dingler impulsó la primera carrera del encuentro con un rodado de out en la tercera entrada, antes de que Eduardo Valencia conectara su quinto jonrón de la temporada con un batazo que superó la barda del jardín izquierdo.

Spencer Torkelson cerró la cuenta al remolcar una carrera con un sencillo en el octavo episodio.

Parker Messick (9-7) lanzó 5 entradas y dos tercios por los Guardians, permitiendo dos carreras y tres imparables mientras recetaba seis ponches.

A Steven Kwan, de Cleveland, se le cortó su racha de 27 partidos consecutivos embasándose (la más larga de su carrera) al finalizar de 4-0.

Próximos partidos

Tigers: Jackson Jobe (1-0, 0.00 EFE) abrirá el primer juego de la serie frente a los White Sox este viernes .

(1-0, 0.00 EFE) abrirá el primer juego de la serie frente a los . Guardians: Gavin Williams (11-6, 3.55 EFE) iniciará el primer encuentro de la serie contra los Padres este viernes.