Isaac Brito impuso récords con tres jonrones y siete impulsadas en la Serie del Caribe Kids

El equipo dominicano ha ganado las primeras dos versiones del torneo que organiza la Confederación de Béisbol del Caribe. ( CEDIDO POR LA CBPC )

El dominicano Isaac Brito protagonizó una jornada histórica al conectar tres jonrones e impulsar siete carreras para conducir a República Dominicana a una victoria por nocaut de 17-7 sobre Puerto Rico, en el primer partido de la jornada de este jueves en la III Serie del Caribe Kids, que se disputa en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

Brito se convirtió en el primer jugador con tres cuadrangulares en un partido en la historia de la Serie del Caribe Kids y estableció además récord con siete carreras impulsadas. Anotó tres veces, recibió una base por bolas y se robó dos bases.

La victoria, número 16 consecutiva para representaciones dominicanas desde 2024, correspondió al relevista Alexi Domínguez (2-0), mientras Jacob Lazu cargó con la derrota por Puerto Rico, que concluyó su participación en el certamen con marca de 0-4, al tener fecha libre este viernes.

El encuentro también dejó un récord colectivo de siete cuadrangulares y dos back-to-back. En el primer episodio, Yemmy Marrero y Nolbis Marcos conectaron jonrones consecutivos, mientras Isaac Brito y Jadiel Medina repitieron la hazaña en el tercero. Fueron los back-to-back números cuatro y cinco en la historia del torneo.

El primero se produjo el 26 de marzo de 2024, cuando los dominicanos Josué Collado y Melvin Ponceano lo consiguieron ante Puerto Rico en el primer episodio. Los otros dos ocurrieron el 12 de julio de 2025, también frente a los boricuas, protagonizados por Anyelo Feliz y Christopher Ayala, en la primera entrada, y Bryan Zapata y Carlos Rodríguez, en la tercera.

República Dominicana marcó diferencias desde el comienzo con siete carreras en la primera entrada, apoyada en los jonrones consecutivos de Marrero y Marcos y otro cuadrangular de Germán Paulino. Puerto Rico respondió con dos en el segundo mediante triple productor de Pedro Yovian Moreno, pero los quisqueyanos contestaron con cuatro, tres de ellas por el primer jonrón de Brito.

Los boricuas se mantuvieron en pelea y anotaron tres veces en el tercero, pero Dominicana volvió a castigar en el cierre del episodio con cuatro carreras, encabezadas por los cuadrangulares consecutivos de Brito y Jadiel Medina.

Puerto Rico agregó dos anotaciones en el cuarto, antes de que Brito conectara su tercer jonrón del encuentro, batazo con el que completó su histórica actuación de tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas.

Los dominicanos agregaron dos carreras en el cierre del quinto episodio, gracias a un doble con las bases llenas de Yemmy Marrero, para establecer el 17-7 definitivo y decretar el nocaut.

Las posiciones

Con el resultado, República Dominicana mantuvo su invicto y lidera la tabla de posiciones con 3-0, seguida por México Verde (2-1), México Rojo y Panamá (1-1), mientras Puerto Rico concluyó con 0-4.