Celebrarán 5ta. edición del Torneo de Softbol Julio Lugo

La Liga San Jerónimo fue la campeona de la edición 2025 del Torneo de Softbol Julio Lugo ( CEDIDA TORNEO DE SOFTBOL JULIO LUGO )

La quinta edición del torneo de softbol Julio Lugo se celebrará del 28 al 30 de agosto con la participación de 13 equipos distribuidos en las categorías Senior y Máster en el fin de semana del 28 al 30 de agosto.

La justa organizada por la Liga Villa Juana como parte de las actividades conmemorativas del aniversario de su fundación se jugará en el estadio Pepe Lucas, ubicado en el ensanche Luperón de esta capital, tendrá en la máster a jugadores de 45 años o más y en la senior, a jugadores a partir de los 50 años.

El presidente del comité organizador, general retirado Manuel Castro Castillo, explicó que el principal objetivo del evento es rendir homenaje a la memoria de Julio Lugo, a quien definió como alguien que fue un gran aliado de la institución y una persona que cultivó estrechos vínculos de amistad con los integrantes de la organización.

Organización y participantes

Castro Castillo destacó que, además del reconocimiento a la figura homenajeada, el torneo busca fortalecer los lazos de confraternidad entre los jugadores veteranos del softbol nacional.

En categoría Máster han confirmado su participación la liga San Jerónimo, San Pedro de Macorís, Luperón, Los Franklin y los anfitriones de la Liga Villa Juana. En la división Senior competirán, junto al conjunto anfitrión, las ligas San Jerónimo, Viejos Orientales, Codia, Los Mameyes, Los Cerros, Silver Star e Invivienda.

El licenciado Jorge Casado fungirá como director general del torneo; Jaime Frías, secretario general; Willy Ledesma, director técnico y Júnior Caba, director de finanzas.