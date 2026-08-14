Video| Juan Soto sorprende con una llamada a los niños dominicanos de la Serie del Caribe Kids

Los jugadores del equipo dominicano celebran un cuadrangular en uno de los partidos de la Serie del Caribe Kids de Nayarit, México. ( CEDIDA POR LA CONFEDERACIÓN DE BÉISBOL DEL CARIBE )

Una llamada de Grandes Ligas llegó hasta Nayarit, México, para sorprender a los integrantes del equipo de República Dominicana que participa en la Serie del Caribe Kids que se realiza en la costa del Pacífico mexicano y hasta el momento está invicto con tres triunfos y una derrota.

¡Una llamada de Grandes Ligas! @JuanSoto25_ sacó un ratito para sorprender a los muchachos de la #SDCKids. ⚾️y adivinen Yusniel volvió hacerlo y dice que el poncha a Soto



Vía @juniormatrille



Emyi Capellán enlace con Soto.#SDCKids #LIDOM pic.twitter.com/LICh473V3d — LIDOM (@LIDOMRD) August 14, 2026

El responsable de hacer posible el contacto fue nada menos que Juan Soto, estelar jardinero de los Mets de Nueva York, quien sacó un momento de su tiempo para conversar con los pequeños peloteros dominicanos que representan al país en el torneo.

El encuentro virtual generó un gran entusiasmo entre los niños, que tuvieron la oportunidad de hablar directamente con una de las principales figuras del béisbol dominicano en las Grandes Ligas.

Soto, quien se ha convertido en uno de los grandes referentes deportivos del país, compartió con los jóvenes por la vía telefónica en un gesto que trasciende el terreno de juego y que puede convertirse en una experiencia inolvidable para estos chicos.

Impacto en los niños

Uno de los momentos más llamativos de la conversación lo protagonizó un joven que se atrevió a asegurarle a "Juanjo", que el lo podía ponchar si lo enfrentaba, todo esto quedó plasmado en un video de la llamada publicado en la cuenta de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) en la red social X.

Para estos niños dominicanos que participan en la Serie del Caribe Kids, como para cualquier jovencito que tenga pasión por el béisbol, el contacto con Soto representa mucho más que una simple llamada.

Es la oportunidad de recibir un mensaje de motivación de un pelotero que, desde muy joven, también tuvo el sueño de llegar a las Grandes Ligas y hoy es una de las grandes estrellas del béisbol mundial.

Soto ha mantenido una estrecha conexión con el béisbol dominicano y con las nuevas generaciones, y esta llamada es un claro ejemplo de esto.