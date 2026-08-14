La MLB llevará el Juego de Estrellas a San Francisco en 2028

Vista general del campo antes de un partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco el 22 de abril de 2026 en el Oracle Park de San Francisco, California. ( AFP/MATTHEW HUANG )

Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, anunció el viernes que el Juego de Estrellas de 2028 se celebrará en el Oracle Park, sede de los Gigantes de San Francisco. El partido de 2007 se disputó en este pintoresco estadio junto al mar, y fue testigo del famoso jonrón dentro del parque del ahora miembro del Salón de la Fama, Ichiro Suzuki, que rebotó en la complicada pared del jardín derecho-central.

"Con su apasionada afición, su estadio de clase mundial y su rica historia beisbolística, San Francisco será un anfitrión excepcional para la Semana del Juego de Estrellas, que culmina con una de las mejores tradiciones de las Grandes Ligas: el Clásico de Verano", declaró Manfred en un comunicado. "Esperamos con ilusión llevar la emoción de la Semana del Juego de Estrellas y la celebración del béisbol al Área de la Bahía".

Este evento deportivo marcará otro hito para el Área de la Bahía, tras el Super Bowl y la Copa Mundial de este año, y el Juego de Estrellas de la NBA en febrero de 2025.

Los Giants serán anfitriones del Clásico de Verano por cuarta vez desde su traslado a California, después de que el Candlestick Park albergara el partido en 1961 y 1984.

El Oracle Park se convertirá en el octavo estadio en activo en albergar el Juego de Estrellas en múltiples ocasiones, uniéndose al Fenway Park (1946, 1961 y 1999), Wrigley Field (1947, 1962, 1990), Angel Stadium (1967, 1989, 2010), Dodger Stadium (1980, 2022), Progressive Field (1997, 2019), Coors Field (1998, 2021) y T-Mobile Park (2001, 2023).

Otra oportunidad para la Bahía

El Wrigley Field de Chicago será la sede del Juego de Estrellas de la próxima temporada. El presidente y director ejecutivo de los Giants, Larry Baer, afirmó que el club se siente "sumamente honrado" y expresó su gratitud.

"Esta es una oportunidad extraordinaria para mostrar nuestra organización, nuestra ciudad y la increíble pasión de nuestros aficionados en el escenario más importante del béisbol de verano", declaró en un comunicado.

"Ser sede del Juego de Estrellas es más que celebrar a las estrellas más brillantes del béisbol; es una oportunidad para destacar a las personas, los barrios y la cultura que hacen que nuestra comunidad sea tan especial. Pocas ciudades ofrecen la combinación única de deportes, cultura, innovación, entretenimiento y belleza natural que define a San Francisco. Esperamos dar la bienvenida a jugadores, familias, aficionados y visitantes de todo el mundo durante una semana que creará recuerdos imborrables y tendrá un impacto significativo en toda nuestra región".