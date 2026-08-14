Madé y De Vries se mantienen en el tope de los prospectos de MLB

Jesús Madé y Leo De Vries lideran la lista de los prospectos de MLB en esos momentos ( MLB )

El panorama de los prospectos ha cambiado mucho desde que publicamos nuestro primer Top 100 de 2026 en enero. Después del Draft, la fecha límite de cambios y con buena parte de la temporada 2026 ya disputada, MLB consideró que era momento de actualizar sus rankings.

Y no se trata únicamente de un nuevo Top 100. Se han renovado por completo las listas de los 30 mejores prospectos de cada equipo, incorporando a los jugadores seleccionados en el Draft de 2026 y actualizando la posición de otros de acuerdo con su desempeño en el béisbol profesional este año.

El top 10

1. Jesús Made, SS, Brewers

2. Leo De Vries, SS/3B, Athletics

3. Franklin Arias, SS, Red Sox

4. Eli Willits, SS, Nationals

5. Kade Anderson, LHP, Mariners

6. Josue De Paula, OF, Dodgers

7. Seth Hernandez, RHP, Pirates

8. Ryan Sloan, RHP, Mariners

9. Sebastian Walcott, SS/3B, Rangers

10. Grady Emerson, SS, Rays

La parte superior de la lista luce muy diferente a como estaba antes del inicio de la temporada. Konnor Griffin y Kevin McGonigle, los dos principales prospectos, dejaron de ser elegibles como prospectos al graduarse, y estuvieron lejos de ser los únicos.

Seis de los primeros 10 han llegado al máximo nivel y salieron de la lista —JJ Wetherholt, Nolan McLean, Samuel Basallo y Colt Emerson son los otros cuatro—, y varios de ellos están en la pelea por los honores de Novato del Año.

Nuevos integrantes

Sin contar a los jugadores seleccionados en el Draft de 2026, hemos agregado 42 jugadores que no figuraban en nuestro Top 100 de pretemporada. Algunos fueron incorporados a medida que avanzó la campaña, mientras que otros aparecen por primera vez.

Ninguno está ubicado más arriba que el receptor de los Padres, Ethan Salas, quien no es un extraño en el Top 100. El joven receptor llegó a ocupar el puesto número 5 de nuestra lista, pero una combinación de rendimiento estancado y lesiones provocó que saliera completamente del ranking.

Con apenas 20 años, ha logrado enderezar el rumbo y más: pasó de Doble-A a Triple-A gracias a su desempeño y ahora ocupa el puesto 23 en general.

Estos son los recién llegados mejor rankeados para la lista de mitad de temporada:

23. Ethan Salas, C, Padres

27. Luis Hernández, SS/3B, Giants

33. Gage Wood, RHP, Phillies

36. Christian Zazueta, RHP, Dodgers

39. Josiah Hartshorn, OF/1B, Cubs

42. Eric Hartman, OF, Braves

47. Jhonny Level, SS/2B, Giants

49. Anthony Eyanson, RHP, Orioles

50. Felnin Celesten, SS, Mariners

51. Caden Bodine, C, Rays

Debutantes del Draft

Hace un año agregamos una docena de integrantes de la Clase del Draft de 2025 al Top 100, la misma cantidad que incorporamos en 2024.

Esta vez hemos sido un poco más selectivos con los puestos y colocamos solamente a 10 jugadores de la clase más reciente en el Top 100, aunque dos de ellos debutan en una posición más alta que cualquiera de los jugadores seleccionados en el Draft del año pasado.

10. Grady Emerson, SS, Rays (No. 2 overall pick)

11. Roch Cholowsky, SS, White Sox (No. 1)

19. Vahn Lackey, C, Twins (No. 3)

31. Jackson Flora, RHP, Giants (No. 4)

40. Eric Booth Jr., OF, Orioles (No. 7)

41. Drew Burress, OF, A´s (No. 8)

64. Tyler Bell, SS, Rockies (No. 10)

67. Jacob Lombard, SS, Marlins (No. 14)

91. Derek Curiel, OF, Pirates (No. 5)

97. Gio Rojas, LHP, Rangers (No. 16)

Los que más ascendieron

Con 42 nuevos integrantes y 10 jugadores seleccionados en el Draft, tenemos 48 prospectos que aparecían tanto en la lista de pretemporada como en esta actualización.

De los 52 puestos que quedaron vacantes, 34 correspondieron a jugadores que se graduaron y llegaron a las Grandes Ligas, encabezados por los dos principales prospectos de pretemporada, Konnor Griffin y Kevin McGonigle. Los otros 18 salieron de la lista.

Estos son los 10 prospectos que más posiciones escalaron respecto a la lista de pretemporada. El grupo está encabezado por el jugador de cuadro de los Dodgers Emil Morales, quien registra un OPS de .919 y 22 jonrones mientras juega entre dos niveles de Clase A en su temporada con 19 años de edad:

+68: Emil Morales, SS/3B, Dodgers (No. 92 to 24)

+64: Theo Gillen, OF, Rays (No. 76 to 12)

+57: Ralphy Velazquez, 1B/OF, Guardians (No. 89 to 32)

+ 44: Mike Sirota, OF, Dodgers (No. 60 to 16)

+ 39: Arjun Nimmala, SS, Angels (No. 77 to 38)

+ 37: Angel Genao, SS/3B, Guardians (No. 66 to 29)

+ 35: Tyler Bremner, RHP, Angels (No. 81 to 46)

+ 31: Caleb Bonemer, 3B/SS, White Sox (No. 61 to 30)

+ 28: Franklin Arias, SS, Red Sox (No. 31 to No. 3)

+ 28: Joshua Baéz, OF, Cardinals (No. 87 to 59)

Demografía

Los equipos continúan desarrollando prospectos alrededor del centro del terreno. Hace un año se estableció un récord con 30 campocortos en el Top 100 reordenado. Esa marca no duró mucho. Después de colocar a 28 campocortos en la lista de pretemporada, ahora tenemos 33 jugadores que ocupan principalmente esa posición premium.

Nuestros cuatro primeros prospectos, y ocho de los primeros 16, juegan habitualmente como campocortos.

Los jardineros ocupan el siguiente lugar, con 27, mientras que los lanzadores no están muy lejos, con 25. Ese grupo de pitchers está dividido entre 16 derechos y nueve zurdos. La lista se completa con ocho receptores, cuatro antesalistas, dos inicialistas y un jugador de segunda base.

Como suele ocurrir, se trata de una lista muy marcada por el Draft, y esta edición no es diferente. Un total de 68 jugadores llegaron a través del Draft, mientras que los otros 32 proceden del mercado internacional.

Hay nueve países representados, encabezados por Estados Unidos, con 69 jugadores. Le siguen República Dominicana (12) y Venezuela (10), mientras que Canadá (3) y Cuba (2) son las otras dos naciones con múltiples representantes. Bahamas, Colombia, México y España tienen cada uno un prospecto nacido en su territorio.

Una docena de jugadores de la lista ya ha cambiado de equipo mediante canjes, encabezados por Leo De Vries, quien ocupa el puesto número 2.

Zyhir Hope ha sido cambiado dos veces y es uno de los seis integrantes de esta edición del Top 100 que fueron negociados en la fecha límite de cambios de este año, junto con Arjun Nimmala, Anthony Eyanson, River Ryan, Jefferson Rojas y Ramón Marquez.

Informe de las sucursales

Nuestros rankings actualizados de los sistemas de sucursales estarán disponibles próximamente, pero podemos hacer una rápida revisión de cuáles equipos cuentan con mayor cantidad de talento de alto nivel.

Hay tres organizaciones con seis jugadores cada una dentro del Top 100: los Dodgers, los Marlins y los Mariners. Otros cuatro equipos tienen cinco prospectos cada uno en la lista: Brewers, Giants, Rays y Tigers.

Una de las formas en que intentamos medir la fortaleza de un sistema es mediante lo que denominamos Prospect Points (Puntos de Prospectos): 100 puntos para el prospecto número 1, 99 para el número 2 y así sucesivamente hasta llegar a un punto para el número 100.

No sorprende que los Dodgers lideren esta categoría con 417 Prospect Points, mientras que los Mariners ocupan el segundo lugar con 369. Los Rays (284), Giants (283) y Tigers (281) son los únicos otros equipos con más de 280 puntos.

A continuación figuran las 10 organizaciones con mayor cantidad de Prospect Points, con su mejor prospecto entre paréntesis:

Dodgers, 417 (Josue De Paula, OF, No. 6)

Mariners, 369 (Kade Anderson, LHP, No. 5)

Rays, 284 (Grady Emerson, SS, No. 10)

Giants, 283 (Josuar Gonzalez, SS/2B, No. 17)

Tigers, 281 (Max Clark, OF, No. 13)

Twins, 262 (Walker Jenkins, OF, No. 15)

Marlins, 223 (Thomas White, LHP, No. 37)

Nationals, 209 (Eli Willits, SS, No. 4)

Brewers, 207 (Jesús Made, SS, No. 1)

A´s, 203 (Leo De Vries, SS/3B, No. 2)