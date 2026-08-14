Los Reales y los Medias Rojas se enfrentarán en el juego Field of Dreams de 2027

La edición del 2027 será un partido entre los Medias Rojas de Boston y los Reales de Kansas City ( AFP )

Tras la victoria de los Filis por 7-1 sobre los Mellizos la noche del jueves en la tercera edición del juego MLB at Field of Dreams en Dyersville, Iowa, Major League Baseball y Universal Pictures anunciaron el viernes que los Reales de Kansas City y los Medias Rojas de Boston disputarán el partido de la edición del 2027.

NBC Sports ofrecerá la cobertura exclusiva a nivel nacional del partido, el cual está programado para el 12 de agosto de 2027.

El evento MLB at Field of Dreams ha sido una experiencia excepcionalmente especial tanto para jugadores como para fanáticos desde que se celebró el encuentro inaugural entre los Medias Blancas y los Yankees en 2021.

Chicago ganó aquel duelo con un jonrón de oro de Tim Anderson. En 2022, los Cachorros y los Rojos se midieron en Dyersville, con victoria para Chicago por 4-2.

Inspirado en la clásica película de 1989, Field of Dreams (El campo de los sueños / La cancha de los sueños), protagonizada por Kevin Costner, James Earl Jones y Ray Liotta, el partido ha estado acompañado a lo largo de los años por festividades especiales previas y durante el juego.

Reacciones oficiales

Hubo una pausa de cuatro años entre 2022 y 2026 debido a la construcción de un nuevo estadio en el famoso sitio cinematográfico.

"Estamos encantados de exhibir a nuestros atletas a través de uno de los eventos más preciados de Major League Baseball y ayudar a hacer crecer el béisbol ante una audiencia global", expresó Cullen Maxey, presidente de operaciones comerciales de los Reales.

"El territorio de los Reales abarca el Medio Oeste, incluyendo Dyersville, por lo que esta es una combinación natural que brinda a los fanáticos de los Reales la oportunidad de animar al equipo de casa en un entorno mágico", agregó.

El encuentro contará como un partido como local para Kansas City, y tras un día de descanso el 13 de agosto, la serie contra Boston se reanudará el sábado 14 de agosto en el Kauffman Stadium.

Dada la rica historia de Boston y su lugar en la tradición del béisbol, el evento será igualmente especial para los Medias Rojas.

"Ver a los Medias Rojas saltar al campo en Iowa, en un lugar que nos recuerda por qué la gente se enamora del béisbol, será algo increíblemente especial", afirmó Sam Kennedy, presidente y director ejecutivo de los Medias Rojas.

"Parte de lo que ha permitido que el béisbol perdure durante generaciones es su capacidad de evolucionar mientras conserva las tradiciones, los recuerdos y las experiencias compartidas que le dan sentido al juego", expresó.

"No podemos esperar para vivir esta experiencia en Dyersville junto a nuestros jugadores, nuestros fanáticos y los aficionados del béisbol de todas partes."