República Dominicana vence 11-1 a México Rojo y termina invicta en la Serie del Caribe Kids

Los jugadores dominicanos celebran uno de los cuadrangulares conectados en la victoria ante el equipo México Rojo en la Serie del Caribe Kids. ( CEDIDO POR SERIE DEL CARIBE KIDS )

República Dominicana confirmó su dominio en la ronda clasificatoria y, apoyada en una ofensiva de cuatro jonrones y un efectivo trabajo de sus lanzadores, superó 11-1 a Tomateros de Culiacán, representante de México Rojo, en el partido que abrió este viernes la última jornada de esta fase de la III Serie del Caribe Kids, que se disputa en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

Con el triunfo, los quisqueyanos cerraron invictos la ronda clasificatoria con marca de 4-0 y extendieron a 17 su racha de victorias consecutivas en la Serie del Caribe Kids desde 2024.

La ofensiva dominicana produjo 11 carreras con nueve imparables y cuatro cuadrangulares. El gran protagonista fue Daniel Paniagua, quien bateó de 3-3, con dos jonrones, cinco carreras impulsadas y tres anotadas. Germán Paulino también conectó dos cuadrangulares y terminó de 3-2, con tres remolcadas y dos anotadas.

Entre ambos produjeron ocho de las 11 carreras de su equipo. Por México Rojo, Jesús Miguel Lugo conectó el único imparable.

Desde el montículo, Melvin Cabrera (2-0) trabajó 2.2 entradas sin permitir hits ni carreras, con dos ponches y una base por bolas. Carlos Tomas completó el encuentro y permitió un hit y una carrera en 1.1 episodios. Paúl Alejandro Ríos (0-1) cargó con la derrota tras permitir cuatro hits y seis carreras en 2.2 entradas.

Después de un primer episodio sin anotaciones, el conjunto dominicano abrió el marcador en el segundo episodio con cuadrangular solitario de Paniagua por el jardín izquierdo, su segundo del torneo.

Los quisqueyanos sentenciaron el encuentro con seis carreras en el tercer episodio, todas después de dos outs. Yohandry Pérez inició la reacción con sencillo y Nolbis Marcos produjo una con imparable al izquierdo.

Con las bases llenas, Paniagua disparó un grand slam por el jardín izquierdo y, acto seguido, Paulino conectó jonrón solitario al derecho para completar un back-to-back y colocar el partido 7-0.

Dominicana agregó cuatro anotaciones en el cuarto. Yohandry Pérez cruzó el plato mediante un lanzamiento descontrolado, Isaac Brito produjo otra en jugada de selección y posteriormente anotó por wild pitch. Paulino cerró el ataque con su segundo cuadrangular del encuentro, un batazo de dos carreras que llevó la diferencia a 11-0.

México Rojo evitó la blanqueada en el cierre del cuarto. Víctor Emmanuel Carranza y Luis Ángel Ríos recibieron boletos y Jesús Acosta negoció otro pasaporte para llenar las bases, antes de que Jesús Miguel Lugo conectara sencillo al jardín central para impulsar la única carrera de los Tomateros. Una doble matanza puso fin al encuentro por la vía del nocaut, 11-1.

Posiciones

Tras este resultado, República Dominicana lidera la tabla de posiciones con 4-0, seguida por México Verde (2-1), México Rojo (2-2), Panamá (1-2) y Puerto Rico (0-4).

Próximo partido

A segunda hora se enfrentarán Federales de Chiriquí, de Panamá, y Jaguares de Nayarit, representante de México Verde, en el partido que cerrará la ronda clasificatoria.