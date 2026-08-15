Jefry Yan se anota su primer triunfo en MLB y Francisco Lindor deja en el terreno a Washington

El béisbol de las Grandes Ligas volvió a regalar una noche de puras emociones en Nueva York, donde los Mets demostraron que tienen el temple necesario para pelear en la recta final y así tratar de terminar de la mejor manera posible la temporada 2026.

En un emocionante encuentro celebrado este sábado, el equipo de Queens dejó en el terreno a los Washington Nationals con una pizarra apretada de 5-4.

Más allá del electrizante batazo final, la gran historia de la noche para la fanaticada latina la protagonizó el relevista dominicano Jefry Yan, quien se apuntó de manera impecable la primera victoria de su carrera en Las Mayores (1-0) tras congelar por completo a la ofensiva contraria en el momento más crítico del juego.

La oportunidad de oro para Yan llegó luego de un parpadeo del abridor de los Mets, Sean Manaea, en la sexta entrada, cuando el prospecto de Washington, Brady House, conectó un cuadrangular de tres carreras por la línea del jardín izquierdo que puso a los Nationals arriba en el marcador.

Con la pizarra en contra y el panorama cuesta arriba, el mánager de los Mets llamó a Yan desde el bullpen.

El zurdo quisqueyano respondió con una autoridad pasmosa: retiró en fila a los cinco bateadores que enfrentó, apagando de inmediato la rebelión de Washington y manteniendo a su equipo a tiro de una sola carrera, una labor dominante que a la postre le otorgaría su primer triunfo oficial en el mejor béisbol del mundo.

Desenlace neuyorquino

Con el juego 4-3 a favor de los visitantes en la parte baja del noveno capítulo, la ofensiva de los Mets desató la locura en el estadio frente a los envíos del relevista Yovanny Cruz.

Brett Baty encendió la chispa negociando una base por bolas y el experimentado Jorge Polanco conectó un sencillo para poner hombres en las esquinas. Acto seguido, el receptor venezolano Francisco Álvarez pegó un soberbio doblete al jardín izquierdo que mandó a Baty directo al plato para empatar el encuentro.

Tras un ponche de A.J. Ewing, llegó el turno para el estelar campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, quien con cuenta de 1-2 descifró los lanzamientos de Cruz y conectó un sólido y profundo batazo al jardín derecho, impulsando al veloz Cristian Pache (quien corría como emergente por Polanco) con la carrera de la victoria para sellar el definitivo 5-4.

El encuentro había comenzado muy favorable para Nueva York en el primer episodio, cuando castigaron temprano al abridor de los Nationals, Brad Lord, gracias a un doblete productor de dos carreras de Jared Young.

Carson Benge también había aportado a la causa local con un jonrón solitario, mientras que por Washington, Andrés Chaparro había sacudido otro cuadrangular en la cuarta entrada antes del ataque de House en la sexta.

Sin embargo, el hermético relevo intermedio de los Nationals a cargo de Will Dion (quien lanzó 4.1 entradas sin hits y propinó 7 ponches) no fue suficiente ante el empuje final de los locales.

Con este emocionante triunfo, los Mets consolidan su espectacular racha reciente al registrar una marca de 8-3 desde la fecha límite de cambios, cabalgando con fuerza gracias al brazo del debutante ganador Jefry Yan y la veteranía de Francisco Lindor.