Rafael Devers se coloca a un doble de llegar a 30 por sexta vez en su carrera

Rafael Devers sigue tratando de redondear buenos números a final del 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Gigantes de San Francisco nivelaron la serie en casa tras vencer contundentemente 7-1 a los Rockies de Colorado el sábado por la tarde, respaldados por una sólida apertura de Logan Webb y un devastador ataque en la cuarta entrada.

Tras un inicio reñido en el que ambos equipos intercambiaron carreras solitarias en el tercer episodio —gracias al sexto jonrón de Drew Gilbert por San Francisco y un sencillo remolcador de Cole Carrigg por Colorado—, la ofensiva de los Gigantes explotó por completo en la baja del cuarto capítulo frente al abridor Michael Lorenzen (3-11).

Luego de sencillos consecutivos de Jung Hoo Lee y Osleivis Basabe, un boleto a Drew Cavanaugh y un elevado de sacrificio de Turner Hill en su debut en Grandes Ligas rompieron el empate para darle a los locales una ventaja que jamás perderían. Con las bases congestionadas tras un pelotazo a Buddy Kennedy, Drew Gilbert pegó un sencillo al jardín central que trajo dos más al plato y decretó la salida de Lorenzen.

Devers cerca de otra hazaña

Fue en ese momento crítico cuando el dominicano Rafael Devers se hizo sentir. Devers recibió al relevista Parker Mushinski con un sólido doble de terreno por la banda contraria, impulsando una carrera para ampliar el margen a 5-1.

Este batazo representó el doble número 29 de la temporada para el antesalista dominicano, colocándolo a solo un tubey de alcanzar la marca de los 30 dobles por sexta ocasión en su brillante carrera.

Devers busca sumar esta campaña a su exclusivo club de temporadas de 30 o más dobletes, el cual ya integran sus destacadas actuaciones de 2019 (54), 2021 (37), 2022 (42), 2023 (34) y 2025 (33).

Inmediatamente después del batazo de Devers, el ataque continuó con un lanzamiento descontrolado que permitió otra anotación y un sencillo productor de Bryce Eldridge, sellando el demoledor racimo de seis anotaciones que puso el marcador 7-1.

Con el juego en el congelador, el as Logan Webb (8-7) navegó sin mayores contratiempos. Webb completó una excelsa labor de seis entradas en las que apenas toleró cuatro imparables y una carrera limpia, recetando siete ponches.

La victoria le permitió registrar un récord ganador por primera vez en el año y mejoró su marca histórica vitalicia contra Colorado a un impresionante 12-4.

El bullpen de San Francisco se encargó de colgar los últimos tres ceros para asegurar un triunfo vital que evitó que el equipo cayera al sótano divisional. Con este resultado, los Gigantes igualaron la serie anual ante los Rockies a seis triunfos por bando, dejando la mesa servida para el decisivo decimotercer y último enfrentamiento de la temporada este domingo.

Por los Giants, Devers de 5-1, 1 CA, 1 CE.

Por Colorado, Willy Castro de 4-1.