La cantera dominicana se adueña de la cima de los prospectos de las Grandes Ligas

Jesús Madé (izquierda) y Leo De Vries lideran la lista de los prospectos de MLB en esos momentos. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

La República Dominicana no solo continúa produciendo peloteros para las Grandes Ligas. En la actualidad, su influencia se extiende hasta la parte más exclusiva de la lista de prospectos llamados a convertirse en las próximas estrellas del béisbol.

La nueva clasificación de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, actualizada el 13 de agosto, refleja con claridad ese dominio. Jesús Made, Leo De Vries y Franklin Arias ocupan los tres primeros puestos, un hecho extraordinario para la cantera dominicana. Y si se amplía la mirada para incluir a jugadores nacidos fuera del país pero formados en su sistema, aparece también Josue De Paula en el sexto lugar.

El resultado es contundente: cuatro de los primeros seis prospectos del béisbol tienen una relación directa con la formación dominicana.

El liderazgo comienza con Jesús Made, torpedero de 19 años de los Cerveceros de Milwaukee. Ya en Doble A, su ascenso ha sido tan rápido que MLB proyecta su llegada a las Grandes Ligas para 2027. Firmado en enero de 2024, Made encarna la nueva generación de talentos identificados en plena adolescencia.

Muy cerca aparece Leo De Vries, también de 19 años, torpedero y antesalista de los Athletics. Al igual que Made, se encuentra en Doble A y comparte la proyección de debut en 2027. Que ambos ocupen los dos primeros lugares ya sería suficiente para evidenciar la calidad de la nueva cosecha dominicana.

Sin embargo, el dominio se extiende aún más con Franklin Arias, de los Medias Rojas de Boston. A sus 20 años, es el más avanzado del trío, pues ya juega en Triple A. Su ascenso fue uno de los más impactantes del ranking: pasó del puesto 31 al número tres, un salto de 28 posiciones.

Más allá del lugar de nacimiento

El fenómeno adquiere otra dimensión cuando se incluyen jugadores que nacieron fuera de República Dominicana, pero se criaron o desarrollaron beisbolísticamente en el país.

El caso más destacado es Josue De Paula, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles y número seis del ranking. Nació en Brooklyn, Nueva York, pero se trasladó a República Dominicana durante su etapa escolar y aquí continuó su desarrollo antes de firmar profesionalmente.

De Paula posee, además, uno de los perfiles ofensivos más atractivos de las ligas menores: MLB Pipeline le concede calificación de 65 a su bateo y 60 a su poder.

Así, entre Made, De Vries, Arias y De Paula, cuatro de los seis mejores prospectos del béisbol están directamente vinculados con República Dominicana.

Otro caso significativo es Emil Morales, de los Dodgers. Nació en España, pero se entrenó en República Dominicana antes de firmar profesionalmente. Su progreso durante 2026 ha sido espectacular: comenzó en el puesto 92 y saltó hasta el 24, un avance de 68 posiciones.

También aparece Ángel Genao, torpedero y antesalista dominicano de Cleveland, quien avanzó del puesto 66 al 29.

Doce nacidos en RD

La concentración en los primeros lugares es apenas la parte más llamativa de una presencia mucho mayor. MLB contabiliza 12 prospectos nacidos en República Dominicana dentro de su Top 100.

Si a ellos se agregan De Paula y Morales, el número de jugadores nacidos o formados en el país asciende por lo menos a 14.

La diferencia no es menor. Las estadísticas tradicionales por nacionalidad no capturan completamente el peso de la República Dominicana como centro mundial de formación beisbolística. El país no solo produce jugadores nacidos aquí. Sus academias, entrenadores y programas independientes forman también talentos nacidos en otros lugares.

Una generación muy joven

Otro dato aumenta la dimensión del fenómeno: la edad.

Made y De Vries tienen apenas 19 años; Arias, 20. Ninguno ha llegado todavía a Grandes Ligas y, sin embargo, ocupan los tres primeros lugares de una clasificación que reúne a los mejores jugadores de todas las organizaciones.

Made y De Vries están en Doble A. Arias ya toca las puertas desde Triple A.

La República Dominicana lleva décadas siendo la principal fuente internacional de jugadores para las Grandes Ligas. Por eso, encontrar una docena de dominicanos entre los mejores prospectos no constituye por sí solo una sorpresa.

Lo excepcional esta vez está en dónde aparecen.

Primero: Jesús Made.

Segundo: Leo De Vries.

Tercero: Franklin Arias.

Y sexto: Josue De Paula, nacido en Brooklyn pero desarrollado en República Dominicana.

A ellos se agregan Morales en el 24 y Genao en el 29.

Durante años se ha hablado de República Dominicana como una fábrica de peloteros. La nueva clasificación de MLB Pipeline introduce un matiz importante: ya no se trata únicamente de la cantidad.

Los tres mejores prospectos de todo el béisbol son dominicanos y cuatro de los primeros seis llevan, por nacimiento o formación, el sello de la cantera dominicana.