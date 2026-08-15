VIDEO | Vladimir Guerrero Jr. va a la lista de lesionados por protocolo de conmoción cerebral

Vladimir Guerrero Jr. (n.º 27), de los Toronto Blue Jays, reacciona tras recibir un rodillazo en la cabeza por parte de Ryan McMahon de los New York Yankees, en la sexta entrada de un partido disputado en el Rogers Centre el 14 de agosto de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá. ( VAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES/AFP )

Vladimir Guerrero Jr. fue colocado este sábado en la lista de lesionados de siete días, tras abandonar el partido de ayer y someterse a los protocolos de conmoción cerebral.

Guerrero chocó con el campocorto de los Yankees, George Lombard Jr., en una jugada caótica en la tercera base durante la sexta entrada de la victoria de Toronto por 3-1 sobre Nueva York el viernes. Cuando un tiro errado se le escapó a Lombard y este se giró para perseguir la pelota, su rodilla izquierda golpeó a Guerrero en el rostro.

Vladimir Guerrero Jr. left the game vs. the Yankees after a collision at third base. pic.twitter.com/14YJVZetIS — Sportsnet (@Sportsnet) August 15, 2026

"Anoche tenía dolor de cabeza. Creo que es uno de esos casos en los que los médicos querían ver cómo amanecía hoy", dijo el mánager John Schneider antes del partido. "Él está aquí, creo que sintiéndose más o menos igual. Solo están terminando las pruebas de hoy y partiremos de ahí".

El jardinero Daz Cameron fue seleccionado para el roster de las Grandes Ligas tras la entrada de Guerrero a la lista de lesionados. Los Blue Jays también convocaron al lanzador zurdo Ricky Tiedemann desde Triple-A Buffalo antes del juego del sábado, enviando al derecho Chase Lee a las ligas menores en un movimiento correspondiente.

Con Guerrero fuera de acción, el novato Charles McAdoo sería la opción principal para cubrir la primera base. El tercera base Kazuma Okamoto también podría moverse a esa posición.

Así ha sido su campaña

La temporada 2026 de Vladimir Guerrero Jr. con los Toronto Blue Jays ha estado por debajo de sus estándares estelares habituales, convirtiéndose en un desafío inesperado tanto para él como para la franquicia.

Luego de haber firmado una histórica extensión de contrato por 14 años y 500 millones de dólares, la presión sobre el inicialista dominicano ha aumentado debido a una drástica disminución en su poder ofensivo.

A mediados de agosto, el toletero apenas acumula 7 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas en 115 partidos disputados, cifras inusuales para un bateador de su calibre que solía dominar los lanzamientos cómodamente.

Los problemas del slugger radican en gran medida en un cambio drástico en la trayectoria de sus batazos y en una inusual acumulación de molestias físicas.

El análisis avanzado revela que Guerrero Jr. está conectando demasiadas pelotas hacia el suelo, ya que registra un preocupante 56% de rodados en sus contactos fuertes.

Además, sus métricas de poder reflejan un porcentaje de slugging de apenas .356 y un OPS general de .693, lo que ha provocado frustración en los aficionados de Toronto de cara a las aspiraciones competitivas del equipo.

Para colmo de males, las lesiones—que rara vez habían mermado su durabilidad en el pasado—han interrumpido su ritmo a lo largo de todo el año.

Además de la situación en la noche de ayer, Guerrero Jr. ha tenido que lidiar con una contusión en el codo, rigidez en la espalda y molestias en el tendón de la corva.