Cody Bellinger iniciará proceso de rehabilitación este martes

El jardinero Cody Bellinger comenzará una asignación de rehabilitación el martes y podría reincorporarse a los Yankees el próximo fin de semana, dijo el manager Aaron Boone antes del juego del domingo en Toronto.

Bellinger no ha jugado desde el 26 de julio debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo. Jugará el martes y el jueves, probablemente con el equipo Triple-A de Scranton/Wilkes-Barre, indicó Boone.

Bellinger volvió a firmar con los Yankees el pasado invierno por $162.5 millones de dólares y cinco años. Fue el JMV del Juego de Estrellas de 2026 en Filadelfia, batea para .259 con 11 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos esta temporada.

Estado de lesiones

Aaron Judge, tres veces ganador del JMV, tiene programado realizar lanzamientos y carreras hoy en Nueva York, dijo Boone. Judge no juega desde el 31 de mayo debido a una fractura en una costilla derecha. El viernes, Judge lanzó por primera vez desde que ingresó a la lista de lesionados.

Se espera que el zurdo Carlos Rodón (codo) haga una apertura de rehabilitación en las ligas menores el martes, dijo Boone, aunque el equipo aún no ha decidido dónde lanzará.

Rodón ha realizado dos aperturas en las menores este mes: una en Triple-A y otra en Double-A Somerset.