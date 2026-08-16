Devers fletó su cuadrangular 25 y Pérez lanzó bien pero no ganó

Rafael Devers conectó su cuadrangular 25 de la campaña en la derrota de los Gigantes ( AFP )

Rafael Devers conectó su cuadrangular número 25 y su trigésimo doble en la derrota 7-13 de los Gigantes ante los Rockies.

"Carita" extendió a seis las campañas consecutivas con 30 dobles. En 2019 (54), 2021 (37), 2022 (42), 2023 (34) y 2025 (33).

Por Colorado, Willi Castro se fue de 4-1 con una anotada; Adael Amador se fue de 1-1 con un jonrón, anotó tres y empujó tres.

Pérez salió sin decisión

Eury Pérez salió sin decisión en la victoria 7-1 de los Marlins sobre los Rojos.

Pérez trabajó seis entradas en las que permitió dos hits, no le hicieron carrera, otorgó cinco bases y ponchó a cinco.

Por los Marlins, Agustín Ramírez de 5-2 con un doble, 2 CA y 2 CE; Heriberto Hernández de 3-1 con un jonrón, 2 CA y 1 CE; Otto López de 4-1 con una anotada y Esteury Ruiz de 5-1.

Por los Rojos, Elly de la Cruz de 3-0.

García Jr. empuja una

Luis García Jr. conectó un hit y empujó una carrera en la victoria 4-3 de los Yankees sobre Azulejos.

Ben Rice conectó un cuadrangular de dos carreras en la décima, que definió el encuentro.

El conjunto de Toronto no contó con los servicios de Vladimir Guerrero Jr., que está en lista de lesionados por contusión cerebral, al recibir un golpe en el rostro en el partido del jueves ante los Yankees.

Medina logró el triunfo

El derecho Luis Medina logró su cuarta victoria de la campaña para los Atléticos que vencieron a los Vigilantes 5-2 en Sacramento.

El dominicano trabajó una entrada de relevo, en la que permitió un hit y ponchó a dos bateadores.

Por los Vigilantes, Ezequiel Durán se fue en blanco en cuatro turnos.

De la Cruz empujó dos

Bryan de la Cruz empujó dos vueltas con un indiscutible y Jhoan Durán logró su salvamento número 26 de la campaña, en la victoria 7-5 de los Filis ante los Mellizos.

De la Cruz puso delante a los Filis en la octava al conectar su imparable en la parte de arriba de la octava entrada con el encuentro empatado a cinco, Durán ponchó a tres, permitió un hit y otorgó una base.