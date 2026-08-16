El lanzador Tommy John fallece a los 83 años de edad

Tommy John, quien ganó 288 partidos durante una carrera de 26 años en las Grandes Ligas y se convirtió en el primer lanzador en regresar con éxito tras una innovadora cirugía de codo que más tarde llevó su nombre, ha fallecido. Tenía 83 años.

Murió en su casa en Bradenton, Florida, la noche del sábado, según informó el domingo su agente Mike Maguire. Se encontraba en cuidados paliativos.

El 8 de agosto, los New York Yankees publicaron un mensaje en redes sociales en el que John escribió que quería despedirse de todos, incluidos amigos y fanáticos que lo siguieron a lo largo de su carrera, diciendo: «Nunca los olvidaré».

Los Yankees llamaron a John «un pilar de nuestra rotación durante su tiempo vistiendo las rayas ejecutivas y un favorito de mucho tiempo de los fanáticos de los Yankees».

John fue seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas, con un récord de 288-231 y una efectividad de 3.34 durante una carrera que abarcó desde 1963 hasta 1989. Lanzó para Cleveland, los Chicago White Sox, los Los Angeles Dodgers, los Yankees, los California Angels y los Oakland Athletics.

«Tommy fue un lanzador excepcional a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas de Béisbol, y su valiente papel al convertirse en el primero en someterse a la cirugía que terminaría llevando su nombre no se puede exagerar», dijo Stan Kasten, presidente y director ejecutivo de los Dodgers, en un comunicado. «Su impacto, tanto dentro como fuera del campo, se ha sentido en peloteros de todas las edades y lo seguirá siendo durante las generaciones venideras».

El zurdo tenía 31 años cuando se desgarró el ligamento colateral ulnar de su codo de lanzar en 1974, lo que hasta ese momento significaba el fin definitivo de la carrera de cualquier lanzador.

Legado deportivo

John permitió que el Dr. Frank Jobe, médico del equipo de los Dodgers, reemplazara el ligamento con un tendón de su antebrazo derecho. Jobe le dio a la cirugía una probabilidad de éxito de 100 a 1.

John fue un gran lanzador, pero la cirugía de codo lo convirtió en una leyenda del béisbol

El procedimiento se había realizado en otras personas anteriormente, aunque por lo general se hacía en muñecas y manos. John fue el primer lanzador en hacérselo en el codo.

Desde entonces, más de 2,600 peloteros de Grandes Ligas y miles de aficionados más se han sometido a reconstrucciones del ligamento colateral ulnar, mejor conocida como la cirugía Tommy John. Ha sido una bendición para muchas de las estrellas más grandes del béisbol, incluyendo a la sensación bidireccional Shohei Ohtani, el tres veces ganador del premio Cy Young Justin Verlander e incluso el cañonero de los Philadelphia Phillies, Bryce Harper.

«Si lo pones en términos de dólares y centavos, creo que no hay duda de que la Tommy John es el procedimiento reconstructivo más valioso que existe», dijo el Dr. Neal ElAttrache, médico del equipo de los Dodgers, a The Associated Press en 2024.

Nacido como Thomas Edward John Jr. el 22 de mayo de 1943 en Terre Haute, Indiana, fue un destacado jugador de béisbol y baloncesto en la preparatoria Gerstmeyer de esa ciudad.

Se graduó en 1961 como el estudiante con el promedio más alto (valedictorian), pero no dio el discurso de graduación debido a su tartamudez. A pesar de ser reclutado por la Universidad de Kentucky para jugar baloncesto, John eligió el béisbol y firmó con Cleveland.

«El día que me fui a mi primer trabajo como lanzador, mi padre me miró y me dijo: ´Buena suerte, Tommy. Solo recuerda una cosa: ya sea que triunfes a lo grande en las Grandes Ligas o no, siempre serás simplemente Tommy John de Terre Haute, Indiana´. Nunca he olvidado esas palabras», escribió John en su publicación del 8 de agosto.

John acumuló 2,245 ponches, pero nunca lideró ninguna de las dos ligas en victorias o ponches. Tuvo la segunda mayor cantidad de victorias para cualquier lanzador desde 1900 que no haya sido elegido al Salón de la Fama.

De 1995 a 2009, John estuvo en la papeleta de votación del Salón de la Fama, pero nunca recibió más del 31.7% de los votos, quedando muy lejos del 75% requerido para la elección.

«Tommy fue una persona maravillosa que compitió al máximo e hizo lo que ningún jugador había hecho jamás para salvar su carrera, en conjunto con el estimado Dr. Frank Jobe», publicó en X el exgerente general de los Dodgers, Ned Colletti. «Al Salón de la Fama le hace falta Tommy John».

John ganó más partidos después de la cirugía que lleva su nombre

Conocido por su longevidad, John fue el lanzador abridor del día inaugural tanto para los Chicago White Sox de 1966 como para los New York Yankees de 1989. Ganó 124 partidos antes de la reparación de su ligamento y 164 después. Su última aparición ocurrió días después de su cumpleaños número 46.

«Si bien su increíble longevidad y sus logros posteriores a la cirugía cambiaron la suerte y la trayectoria de innumerables atletas en todo el mundo, también opacaron su excelencia como lanzador», dijeron los Yankees en un comunicado. «Nos detenemos a recordar la totalidad de su legado: su competitividad y habilidad, su afición por la conversación, su naturaleza amable y generosa, y su estatura como pionero deportivo y médico».

John hizo su debut en las Grandes Ligas el 6 de septiembre de 1963, lanzando una entrada como relevista para Cleveland.

Fue traspasado a los White Sox en 1965 y se abrió paso en la rotación abridora. Al año siguiente, empató en el liderazgo de la Liga Americana con cinco blanqueadas, y en 1967, sus seis blanqueadas lideraron la Liga Americana.

En 1971, fue traspasado a los Dodgers.

Cirugía innovadora

En 1974, John tenía un récord de 13-3 y lideraba la Liga Nacional en victorias al llegar al receso del Juego de Estrellas. Estaba lanzando contra los Montreal Expos cuando se dañó permanentemente el ligamento colateral ulnar de su brazo izquierdo. Después de un mes, la lesión no había mejorado.

Durante la cirugía de cuatro horas el 25 de septiembre de 1974, Jobe hizo perforaciones en los huesos del húmero y el cúbito del brazo izquierdo de John y utilizó anclajes para insertar el tendón en un patrón en forma de ocho.

Al principio, la mano izquierda de John estaba encogida y no tenía sensibilidad en varios de sus dedos debido a daños en el nervio cubital. Jobe realizó un segundo procedimiento para reorientar el nervio, lo cual fue necesario para la recuperación completa de John.

El brazo de John estuvo enyesado durante cuatro meses. Había recuperado el rango completo de movimiento en su brazo izquierdo para los entrenamientos de primavera de 1975 y pasó esa temporada descansando, sanando y recuperando la fuerza en su brazo.

John trabajó con su compañero lanzador de los Dodgers, Mike Marshall, quien tenía un doctorado en kinesiología, para aprender un agarre diferente. Ese septiembre realizó cinco apariciones durante una liga de instrucción fuera de temporada, llegando a lanzar hasta siete entradas en su último partido.

John reanudó su trabajo como lanzador para los Dodgers en 1976 como el cuarto abridor de su rotación. Permitió tres carreras en cinco entradas y cargó con la derrota en su primera apertura contra Atlanta, siendo la primera vez que un lanzador abría un partido después de una cirugía reconstructiva del ligamento colateral ulnar.

John donó el yeso original de su cirugía al Instituto Smithsonian en junio de 2022. Sus compañeros de equipo de los Dodgers de 1974 lo firmaron, así como Jobe y el narrador del equipo y miembro del Salón de la Fama, Vin Scully.

El procedimiento se ha vuelto tan ampliamente conocido que en 2019, Merriam-Webster agregó el término a su diccionario.

John hizo 31 aperturas para los Dodgers en 1976, registrando un récord de 10-10, una efectividad de 3.09, 91 ponches, 61 bases por bolas y 207 hits permitidos en 207 entradas.

En 1977, ganó 20 partidos por primera vez en su carrera, terminando con un récord de 20-7. Quedó en segundo lugar detrás de Steve Carlton de Filadelfia en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional.

John y su familia tenían sentimientos encontrados sobre el legado de su operación

Más de 50 años después, la cirugía Tommy John es tan parte del béisbol como los maníes y los perros calientes. Los métodos de entrenamiento avanzados están ayudando a los lanzadores de todas las edades a lanzar más fuerte que nunca.

Se sienten tranquilos al saber que un desgarro del ligamento no necesariamente terminará con sus carreras.

«Me enferma que mi nombre esté vinculado a una cirugía que le ocurre más a niños que a profesionales», tuiteó John en julio de 2018.

El hijo mayor de John, Tommy III, se convirtió en quiropráctico y escribió un libro sugiriendo formas de prevenir que los jóvenes atletas tengan que someterse a cirugías graves relacionadas con el deporte, similares a la que sufrió su padre.

Después de que terminó su carrera como lanzador, John trabajó como comentarista para los Minnesota Twins y los Yankees en la década de 1990. Dirigió a los Bridgeport (Connecticut) Bluefish de 2007 a 2009.

Vida personal

John fue hospitalizado en diciembre de 2020 debido al COVID-19 y más tarde padeció el síndrome de Guillain-Barré, en el cual el sistema inmunológico de una persona ataca sus nervios. John le dijo al New York Post en mayo de 2022 que estuvo paralizado de sus extremidades inferiores durante varios meses.

John y su esposa Sally Simmons tuvieron cuatro hijos: Tamara, Tommy III, Travis y Taylor, quien murió por una sobredosis accidental de medicamentos recetados a los 28 años en 2010. La pareja se divorció en 2013.

Además de sus hijos, le sobreviven su segunda esposa, Cheryl, y su yerno Patrick Mannelly, un especialista en despejes retirado de la NFL que jugó 16 años para los Chicago Bears.