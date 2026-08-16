Paul Skenes no puede realizar su apertura ante los Medias Rojas

Los Piratas de Pittsburgh retiraron al diestro Paul Skenes de su apertura programada para el domingo contra los Boston Red Sox.

En su lugar, Lake Bachar abrirá un juego de relevistas para los Pirates, con Skenes programado para hacer su próxima apertura contra los Detroit Tigers el miércoles.

Decisión del manager

El manager de los Pirates, Don Kelly, dijo que la decisión de retirar a Skenes no estuvo relacionada con una lesión.

«Darle más descanso a Paul», dijo Kelly el sábado, según Jason Mackey de MLB.com. «Él estaba listo para lanzar. Sentimos que esto le dará unos días más para recuperarse. También les dará más tiempo a otros muchachos en el cuerpo de pitcheo».

Skenes fue retirado de su última salida contra los Miami Marlins tras 65 lanzamientos, en medio de problemas de control y una bajada en su velocidad. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025 dijo que entendía la decisión de Kelly y que apoya a su manager.

«En última instancia, fue decisión de Donnie», dijo Skenes. «Lo respaldaré en lo que sea. Tampoco estoy necesariamente en desacuerdo con la decisión».

Rendimiento de Skenes

El lanzador de 24 años registra la peor efectividad de su carrera con 3.88 y ha ganado solo tres de sus últimas 16 decisiones.