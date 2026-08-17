Cristopher Sánchez es el primer lanzador con 16 triunfos en la MLB

Cristopher Sánchez, en una actuación con los Filis de Filadelfia. ( ARCHIVO/ AFP )

Cristopher Sánchez lanzó seis entradas efectivas para convertirse en el primer ganador de 16 juegos de las Grandes Ligas, mientras los Philadelphia Phillies derrotaron el lunes 6-5 a los visitantes Miami Marlins.

Sánchez (16-4) permitió una carrera, aunque tuvo que trabajar alrededor de ocho hits y tres boletos. Ponchó a seis bateadores antes de que el bullpen de los Phillies lograra preservar la ventaja para asegurar la cuarta victoria consecutiva del equipo.

Bryce Harper conectó tres hits por Filadelfia, mientras que Derek Hill produjo dos carreras. Seis jugadores de Miami consiguieron dos imparables cada uno, incluidos Javier Sanoja, quien remolcó dos carreras, y Xavier Edwards, quien anotó dos veces. Brian Navarreto conectó el único jonrón del partido.

El abridor de los Marlins, Janson Junk (6-8), permitió dos carreras y ocho hits en cinco entradas.

Ninguno de los dos equipos pudo anotar hasta que los Phillies fabricaron dos carreras contra Junk en la tercera entrada. Justin Crawford abrió el episodio con un doble y anotó gracias a un sencillo de Trea Turner con un out. Junk otorgó boleto a Harper para colocar a Turner en posición de anotar, y Luis Arráez siguió con un sencillo que puso el marcador 2-0.

Después de permitir que varios corredores alcanzaran las bases en la segunda y tercera entradas, Sánchez permitió que los dos primeros bateadores del cuarto episodio llegaran a las almohadillas. Sin embargo, el zurdo, seleccionado al Juego de Estrellas, se recuperó y retiró a los siguientes tres bateadores.

La quinta entrada tuvo un guion similar. Navarreto y Esteury Ruiz llegaron a las bases para comenzar el episodio contra Sánchez. El siguiente bateador, Heriberto Hernández, estuvo cerca de conectar para un triple play 5-4-3, pero apenas logró superar el tiro desde la segunda base. Aun así, Sánchez consiguió que Edwards bateara para doble play de rodado y terminó con la amenaza.

Cierre del partido

Miami finalmente logró descifrar a Sánchez en la sexta entrada, pero Filadelfia respondió con dos carreras en la parte baja del episodio. El sencillo productor de Derek Hill, quien entró como bateador emergente, fue el único hit de la entrada, mientras que Kyle Schwarber añadió un elevado de sacrificio para colocar el marcador 4-1.

El doble de dos carreras de Sanoja en la séptima acercó a los visitantes 4-3, y el jonrón solitario de Navarreto ante Orion Kerkering en la octava redujo la diferencia a 5-4.

Alec Bohm aportó una carrera de seguro con un sencillo productor en la parte baja de la octava entrada, y esa ventaja adicional resultó crucial para Jhoan Durán en el noveno.

Un sencillo productor de Otto López puso el partido 6-5 antes de que el cerrador de Filadelfia retirara a Sanoja y Leo Jiménez para poner fin al encuentro.