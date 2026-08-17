VIDEO | Jorge Mateo conecta un jonrón clave para que los Rays superaran a los Orioles

Jorge Mateo, de los Tampa Bay Rays, conecta un jonrón contra los Baltimore Orioles durante la cuarta entrada del partido de béisbol en el Tropicana Field, el 17 de agosto de 2026, en St. Petersburg, Florida. ( MIKE CARLSON/GETTY IMAGES/AFP )

El poder de las Grandes Ligas se hizo sentir con fuerza este lunes en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, en un compromiso donde los cuadrangulares marcaron el ritmo desde temprano.

En la parte alta de la cuarta entrada, el infielder dominicano Jorge Mateo se convirtió en el gran protagonista de la ofensiva de los Orioles al conectar un soberbio y electrizante jonrón de dos carreras, castigando los envíos del pitcheo local para poner a su equipo momentáneamente arriba en el marcador y coronar un feroz ataque de Baltimore que parecía encaminar el rumbo de la jornada.

La fiesta de batazos de largo metraje la había inaugurado previamente Coby Mayo en el segundo episodio por los Orioles, con un monstruoso estacazo de 468 pies por el jardín izquierdo-central, considerado el cuadrangular más largo de toda la temporada en el feudo de los Rays.

406 pies. JONRONAZO de Jorge Mateo que aventaja a los Rays en el juego. pic.twitter.com/Z9ttXAOt8w — MLB Español (@mlbespanol) August 17, 2026

Aunque Tampa Bay respondió en la tercera con el decimoctavo jonrón de la campaña de Yandy Díaz, la ofensiva de Baltimore volvió a la carga en la cuarta.

Christian Encarnacion-Strand produjo una rayita con sencillo y Ryan Vilade la botó por segundo día consecutivo, dejando el escenario servido para que el dominicano Jorge Mateo desatara su poder con su cuadrangular de dos carreras que le devolvió el control absoluto a los visitantes.

La respuesta de los locales no tardó, y en la quinta entrada Pete Alonso empató las acciones con su segundo cuadrangular de la serie.

Cuatro bateadores más tarde, Encarnacion-Strand volvió a hacer daño con un vuelacercas de dos carreras que colocó a los Orioles al frente por 6-4, una ventaja que parecía definitiva.

Regresaron para ganar

Sin embargo, los Rays de Tampa Bay se negaron a morir y armaron una espectacular rebelión en la parte baja del séptimo capítulo: Jonathan Aranda conectó un sencillo productor ante Yennier Cano y, acto seguido, Jonny DeLuca apareció como bateador emergente para sacudir un hit de dos carreras por encima de la tercera base, completando una emocionante remontada que puso la pizarra definitiva de 7-6 a favor de Tampa Bay.

Las últimas dos entradas requirieron de un hermético trabajo del bullpen local para proteger la mínima ventaja. Cam Booser lanzó 1.1 entradas en blanco antes de cederle el montículo a Bryan Baker en el octavo episodio. Baker entró en un momento de máxima presión con corredores en primera y tercera base, pero logró ponchar al peligroso Alonso y dominar a Jackson Holliday para apagar el peligro.

En la novena entrada, el derecho retiró a los bateadores en fila para colgar el cero y anotarse su salvamento número 35 de la temporada (líder absoluto de las Grandes Ligas), asegurando la victoria de los Rays en un cierre dramático que los Orioles no pudieron contener a pesar del despliegue de poder de sus bateadores.

Por los Rays, Mateo se fue de 2-1, 2 CA, 2 CE; Junior Caminero de 4-1.