Ketel Marte no se presentó en Boston y es colocado en la lista restringida por Arizona

Ketel Marte al momento de conectar un jonrón en la MLB. ( ARCHIVO/ AP )

La ausencia de Ketel Marte tomó por sorpresa a los Arizona Diamondbacks este lunes. El segunda base no se presentó en Fenway Park para el encuentro contra los Boston Red Sox y, apenas unos 15 minutos antes del primer lanzamiento, el equipo lo colocó en la lista restringida.

La decisión llegó después de una mañana marcada por la incertidumbre. Marte había viajado con el resto del equipo a Boston el domingo y los directivos de los Diamondbacks todavía esperaban que el dominicano apareciera en el estadio poco antes del inicio del partido.

Incluso estaba previsto que asumiera el papel de bateador designado. Sin embargo, su ausencia obligó al club a realizar un movimiento de último momento para completar el roster.

De acuerdo con las reglas de las Grandes Ligas, un jugador puede ser colocado en la lista restringida por razones personales, legales o que no estén relacionadas con el béisbol. En el caso de Marte, el equipo no ofreció detalles adicionales sobre el motivo de su ausencia.

La situación también tiene un antecedente. La temporada pasada, Marte fue colocado en la misma lista después de alejarse de los Diamondbacks tras el robo ocurrido en su residencia de Scottsdale. En aquella ocasión, pasó algunos días adicionales en República Dominicana y se perdió dos partidos.

Buscaron su sustituto

Esta vez, los Diamondbacks recurrieron al jugador de cuadro José Fernández para ocupar el lugar de Marte en el roster. Fernández ya se encontraba en Boston como medida preventiva ante la posibilidad de que el tercera base Nolan Arenado tuviera que ingresar a la lista de lesionados.

La incertidumbre también alcanza el aspecto económico. Los equipos tienen la posibilidad de suspender el pago de los jugadores mientras permanecen en la lista restringida, aunque todavía no se ha informado si Arizona aplicará esa medida en el caso de Marte.

Para los Diamondbacks, la ausencia llega de manera inesperada y altera sus planes justo antes de enfrentarse a Boston. Para Marte, se abre nuevamente un episodio de incertidumbre fuera del terreno, en una situación que recuerda a lo ocurrido la temporada anterior.

Por ahora, el equipo mantiene silencio sobre las razones específicas de su ausencia. Lo único confirmado es que Ketel Marte no estuvo en Fenway Park y que, mientras permanezca en la lista restringida, los Diamondbacks tendrán que afrontar sus compromisos sin una de sus piezas habituales.