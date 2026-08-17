Nueva era en San Diego: La MLB aprueba la venta de los Padres a José E. Feliciano y Kwanza Jones

José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones, nuevos propietarios de los Padres de San Diego. ( CEDIDA POR LOS SAN DIEGO PADRES. )

Una nueva era comienza en el sur de California tras la histórica aprobación unánime de las Grandes Ligas de béisbol para el cambio de mando de los San Diego Padres.

En una votación realizada mediante conferencia telefónica este lunes, los propietarios de los clubes de las Mayores dieron luz verde definitiva al grupo inversor liderado por el empresario de origen puertorriqueño José E. Feliciano y su esposa y socia comercial, Kwanza Jones.

Este movimiento marca un hito administrativo y financiero en la franquicia, cuya transición formal del control mayoritario se completará en las próximas semanas una vez que concluyan los trámites de cierre con los actuales dueños del equipo.

Bajo las estrictas normativas de gobernanza impuestas por la oficina del comisionado de la liga, Feliciano ha sido designado formalmente como la nueva "Persona de Control" de la organización ante las Grandes Ligas.

A pesar del drástico cambio en el piso de la junta directiva y el control financiero, la nueva propiedad ha querido enviar un mensaje de estabilidad y continuidad a la apasionada fanaticada del Petco Park.

En ese sentido, se confirmó que las operaciones diarias de la franquicia se mantendrán inalteradas, continuando bajo el liderazgo del director ejecutivo Erik Greupner en el área corporativa, y de A.J. Preller como presidente de operaciones de béisbol y gerente general.

Breaking news: MLB has unanimously approved Jose E. Feliciano and Kwanza Jones to lead the new ownership group of the San Diego Padres. Feliciano has been designated as the team's Control Person. pic.twitter.com/8leOQ8kyh5 — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) August 17, 2026

El anuncio provocó una emotiva reacción por parte del comisionado de la MLB, Robert D. Manfred, Jr., quien emitió un comunicado oficial elogiando la gestión de la administración saliente.

Manfred agradeció profundamente a John Seidler y a toda la familia Seidler por su liderazgo y compromiso con el béisbol profesional, destacando que supieron honrar el legado del recordado y querido Peter Seidler.

Bajo su tutela, los Padres no solo lograron clasificar a la postemporada en cuatro ocasiones durante los últimos seis años, sino que inyectaron una energía sin precedentes a una de las fanaticadas más fieles y ruidosas de todo el circuito, consolidando al equipo como un motor social y un pilar fundamental de la comunidad de San Diego.

Palabras del Comisionado

En esa misma declaración, el comisionado Manfred extendió una calurosa bienvenida a los nuevos dueños mayoritarios, manifestando su entusiasmo por trabajar de la mano con ellos. "José y Kwanza comprenden a la perfección el lugar único y sagrado que ocupan los Padres en San Diego, así como el poderoso e inquebrantable vínculo que une al club con sus seguidores", señaló el directivo.

Manfred subrayó la importancia estratégica del mercado de San Diego para la expansión y estabilidad económica de Major League Baseball, augurando un futuro brillante bajo una dirección que promete combinar recursos ambiciosos con una visión empresarial moderna y un profundo respeto por la tradición.

Por su parte, la pareja conformada por Jones y Feliciano compartió sus primeras palabras oficiales como los nuevos rostros al frente de la franquicia californiana, adoptando una postura de cercanía y alta exigencia competitiva.

"Somos una familia primero, y convertirnos en dueños de los San Diego Padres significa unirnos a una aún más grande", expresaron con entusiasmo.

Los inversores aprovecharon la oportunidad para mostrar su gratitud hacia la familia Seidler y, de manera muy especial, hacia Peter Seidler, a quien le atribuyeron el mérito de haber elevado de forma definitiva la vara de las expectativas y de haber demostrado las grandes metas que esta organización puede alcanzar en el plano deportivo.

Con la mira puesta en el futuro, los nuevos propietarios no titubearon al trazar los ambiciosos objetivos que guiarán su gestión en el corto y largo plazo. "Nuestra ambición es clara: traer un campeonato de la Serie Mundial a San Diego y construir una organización duradera capaz de competir por campeonatos año tras año", sentenciaron.

Feliciano y Jones aseguraron que pretenden ser dueños sumamente involucrados en el día a día del club, aportando toda su experiencia y redes de negocios, invirtiendo de manera inteligente y decidida para buscar la excelencia y la innovación técnica tanto en el terreno de juego como en la infraestructura del Petco Park.

La llegada de este matrimonio al béisbol organizado representa la incursión de dos perfiles empresariales de altísimo calibre en los Estados Unidos. Ambos son los cofundadores de la iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, una oficina familiar privada creada en 2014 que gestiona inversiones de gran impacto a nivel nacional. Jones, quien se desempeña como la directora ejecutiva de dicha firma, cuenta con un pasado como exatleta de la División I de la NCAA y ha formado parte de prestigiosas juntas directivas como el Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA y el icónico Teatro Apollo de Nueva York.

Por otro lado, José E. Feliciano aporta una sólida reputación en el mundo de los fondos de inversión privados al ser el cofundador y socio director de Clearlake Capital Group, una firma que maneja miles de millones de dólares en activos a nivel internacional global.

Su influencia se extiende además al ámbito deportivo y académico, sirviendo activamente como miembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) y como miembro del consejo de administración de la Universidad de Stanford. Con este robusto respaldo corporativo, filantrópico y social, los Padres se preparan para navegar las siguientes campañas con un músculo financiero renovado y la firme promesa de no escatimar esfuerzos en la búsqueda de la ansiada corona del béisbol.