Carlos Rodón estará de regreso para los Yanquis este martes

Carlos Rodón estará de regreso en la rotación de los Yanquis de Nueva York este martes. ( AFP )

Los New York Yankees están recuperando a otra pieza clave de su rotación, ya que el lanzador zurdo Carlos Rodón saldrá de la lista de lesionados para abrir el partido de este martes contra los Baltimore Orioles, según anunció el equipo este lunes.

Recuperación de Rodón

Rodón lanzó por última vez el 28 de junio, cinco días antes de ser colocado oficialmente en la lista de lesionados debido a una inflamación en el codo.

El serpentinero de 33 años realizó 33 aperturas —la cifra más alta en la Liga Americana— durante su campaña de 2025, en la que fue seleccionado al Juego de Estrellas, pero la carga de trabajo del año pasado pasó factura.

Su recuperación tras la cirugía de codo a la que se sometió entre temporadas, sumada a una lesión de isquiotibiales sufrida en los entrenamientos de primavera, retrasó su debut en 2026 hasta principios de mayo.

Situación de la rotación

Esta temporada solo ha realizado nueve aperturas, en las que registra una efectividad (ERA) de 3.30, un FIP de 3.43 y un WHIP de 1.25, con 52 ponches y 26 bases por bolas.

Will Warren estaba programado para abrir el martes por Nueva York en Camden Yards. Aún se desconoce si los Yankees pospondrán la próxima apertura de Warren como parte de una rotación de seis abridores o si lo moverán al bullpen.