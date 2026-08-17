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Dansby Swanson estará fuera de cuatro a seis semanas con problemas en el oblicuo

Abandonó el partido del domingo contra los St. Louis Cardinals tras lesionarse en un abanico durante la tercera entrada

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    Dansby Swanson estará fuera de cuatro a seis semanas con problemas en el oblicuo
    Dansby Swanson (AFP/STACY REVERE)

    Se espera que el campocorto de los Chicago Cubs, Dansby Swanson, quede fuera de acción entre cuatro y seis semanas debido a una distensión en el oblicuo de grado 2, según informó una fuente a Jesse Rogers de ESPN.

    Swanson abandonó el partido del domingo contra los St. Louis Cardinals tras lesionarse en un abanico durante la tercera entrada.

    Desempeño deportivo

    El dos veces convocado al Juego de Estrellas y dos veces ganador del Guante de Oro registra una línea ofensiva de .216/.300/.404 con 18 jonrones y 66 carreras impulsadas en 119 juegos, al tiempo que desempeña una de las mejores defensas de las Grandes Ligas.

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    • Sus 16 Outs Por Encima del Promedio (OAA) lo ubican en el quinto lugar entre todos los peloteros de las Mayores para los Cubs, quienes lideran la Gran Carpa con 86 carreras salvadas a la defensiva.
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