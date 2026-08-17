Manny Machado busca rescatar su discreta campaña llegando a los 400 jonrones

Manny Machado, con 392 vuelacercas, está a las puertas de alcanzar la aristocrática cifra de 400 cuadrangulares, en una campaña en la que ha exhibido un bajo desempeño y en la que atraviesa una de las peores sequías de jonrones de su carrera.

Machado suma 19 partidos al hilo sin conectar cuadrangular, una racha que comenzó el 22 de julio, un día después de sus dos bambinazos ante Atlanta.

Durante este período ha agotado 71 turnos sin sacar la pelota del parque, la tercera más prolongada de su trayectoria en MLB.

El slump actual contrasta con el que fue su mejor mes de la temporada. En julio, tuvo una línea de .292/.369/.552, con siete jonrones, 19 carreras impulsadas, en 25 partidos.

Agosto, sin embargo, ha sido otra historia. En 15 encuentros presenta una línea de .193/.281/.211, sin jonrones, con cinco remolques, un doble y seis anotadas.

Las rachas

La sequía ya superó las de 13 partidos que tuvo entre el 1 y el 14 de agosto de 2018, con los Dodgers, y de 16, entre el 2 y el 22 de junio de ese mismo año, cuando militaba con los Orioles.

Solo dos rachas han sido más extensas que la actual en su carrera: una de 26 partidos, entre el 5 de mayo y el 3 de junio de 2024, con los Padres, y otra de 22, entre el 5 y el 30 de junio de 2013, en Baltimore.

La nueva generación

Sus indicadores de nueva generación también reflejan el descenso. Su velocidad de salida promedio de 90.9 mph es la más baja desde 2023 (91.0), mientras que su máxima velocidad de salida, de 112.0 mph, también es su peor registro desde 2023 (112.4).

Su ángulo de salida de 13.1 grados es el más bajo desde 2024 (12.7), y su porcentaje de batazos con contacto fuerte, de 45 %, es el menor desde 2023 (45.9 %).

En 122 partidos, Machado batea .211/.295/.407, con 23 jonrones, 70 remolques, 62 carreras anotadas y 20 dobles, números que reflejan una de sus campañas ofensivas más discretas desde que llegó a las Mayores.

Sin embargo, todavía tiene mes y medio de temporada por delante. Si logra alcanzar los 30 jonrones y, sobre todo, los 400 de por vida, podría rescatar en parte una campaña que hasta ahora ha estado muy por debajo de sus estándares.